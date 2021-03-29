Перепелица: Литве придется покупать электроэнергию по европейским ценам

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Перепелица: энергию из Европы Литва купит по европейским ценам

Литва собирается покинуть единую кольцевую систему энергообеспечения Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), заменив источники поставки электричества на западноевропейские. Станет ли от этого богаче рядовой литовский потребитель и что принесли стране 17 лет членства в НАТО? На вопросы радио Sputnik ответил известный литовский журналист Сергей Перепелица.

"Официальные власти Литвы считают, что пора готовить литовских потребителей к тому, что цена на электроэнергию будет только повышаться. Покупка электроэнергии у западных поставщиков при наличии БелАЭС, чья энергия была бы значительно дешевле, выглядит как покупка дорогих и кислых апельсинов в дальнем супермаркете взамен покупки сладких и недорогих в магазине шаговой доступности", – рассуждает собеседник Sputnik.

Кстати, 29 марта исполняется 17 лет с момента, когда Литвы стала членом НАТО. Как альянс повлиял на литовцев?

"Совсем недавно стало известно, что на территории Литвы подыскивается место для нового военного полигона, где будут проходить учения многонациональных сил НАТО. Значит, несколько сотен гектаров пахотной земли будет пущено под взрывы снарядов, за что мы еще и заплатим из своего бюджета", – отметил журналист.

Комментарий известного литовского журналиста Сергея Перепелицы слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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