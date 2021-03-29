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Телеграм-канал Антона Мотолько признали экстремистским
Источник материала: Onliner
Итак, сегодня в Республиканском списке экстремистских материалов
Напомним, ранее Следственный комитет
Сам Антон прокомментировал ситуацию журналистке Onliner следующим образом:
— Я просил скинуть мне документы в бота, но этого до сих пор не произошло.
Кроме того, сегодня в список запрещенных попали телегам-каналы «Витебск 97%» и «Чат невероятного Витебска». Такое решение принял 25 марта суд Железнодорожного района Витебска.
«В указанных пабликах неоднократно размещались призывы к повреждению имущества госорганов и граждан, к массовым беспорядкам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам, а также оскорбляли представителей правоохранительных органов и госслужащих. Цель таких материалов — изменение конституционного строя Беларуси», —
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Итак, сегодня в Республиканском списке экстремистских материалов появился телеграм-канал Антона Мотолько. Сейчас распространение материалов из этого канала...
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