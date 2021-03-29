Телеграм-канал Антона Мотолько признали экстремистским

Источник материала: Onliner

Итак, сегодня в Республиканском списке экстремистских материалов появился телеграм-канал Антона Мотолько. Сейчас распространение материалов из этого канала может повлечь за собой административную ответственность.

Напомним, ранее Следственный комитет заявил , что во время расследования уголовного дела о массовых беспорядках следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера А. Мотолько к совершению ряда преступлений. Они перечислены ниже. Итак, в списке преступлений значились:

массовые беспорядки;

возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;

организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;

создание экстремистского формирования;

действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Сам Антон прокомментировал ситуацию журналистке Onliner следующим образом:

— Я просил скинуть мне документы в бота, но этого до сих пор не произошло.

Кроме того, сегодня в список запрещенных попали телегам-каналы «Витебск 97%» и «Чат невероятного Витебска». Такое решение принял 25 марта суд Железнодорожного района Витебска.

«В указанных пабликах неоднократно размещались призывы к повреждению имущества госорганов и граждан, к массовым беспорядкам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам, а также оскорбляли представителей правоохранительных органов и госслужащих. Цель таких материалов — изменение конституционного строя Беларуси», — говорится в сообщении МВД.