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Телеграм-канал Антона Мотолько признали экстремистским

29.03.2021 16:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Популярный телеграм-канал блогера Антона Мотолько признан экстремистским решением суда Партизанского района Минска от 23 марта. Это следует из Республиканского списка экстремистских материалов, размещенного на сайте Министерства информации.

Телеграм-канал Антона Мотолько признали экстремистским

Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по нескольким статьям Уголовного кодекса в отношении Мотолько 10 марта. В частности, начато дело по ч. 3 ст. 130 УК «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с июля 2020 года посредством созданного и управляемого им телеграм-канала».

По утверждению СК, Мотолько, «действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами Республики Беларусь, с целью осуществления противоправной деятельности <…> объединил экстремистские группы (так называемые "дворовые чаты"), создал экстремистское формирование и руководит им». Своими действиями, считают следователи, он совершил преступление по ч. 1 ст. 361-1 УК (создание экстремистского формирования).

Также сообщалось, что следователями во взаимодействии с ГУБОПиК МВД «получены доказательства о причастности блогера А.Мотолько к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст. 293 (массовые беспорядки) и ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок)» УК.

Сам блогер выехал из Беларуси 9 июля 2020 года по соображениям безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Популярный телеграм-канал блогера Антона Мотолько признан экстремистским решением суда Партизанского района Минска от 23 марта. Это следует из Республиканского...
 
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