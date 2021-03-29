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Братьев Брусовых в Минске осудили на 30 суток ареста за участие в «организованном движении группы из двух человек»

29.03.2021 16:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Первомайского района Минска назначил двум братьям Сергею и Ивану Брусовым по 30 суток ареста за участие в организованном движении группы из двух человек, сообщает телеграм-канал правозащитного центра «Весна».

Братьев Брусовых в Минске осудили на 30 суток ареста за участие в «организованном движении группы из двух человек»

Дело рассматривал судья Максим Трусевич.

Брусовы были задержаны 27 марта, когда возвращались домой по проспекту Независимости. Они сфотографировали проезжавшую мимо военную технику, после чего их задержали сотрудники милиции.

В Первомайском РУВД на братьев составили по два протокола: по ст. 24.23 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 24.3 КоАП (неповиновение должностному лицу). По протоколам, братья «приняли участие в массовом мероприятии, организованном движении группы граждан в количестве двух человек, а при задержании отказывались пройти в служебный автомобиль и упирались». Неповиновение задержанные отрицают.

В суде Брусовы просили не наказывать их арестом, поскольку дома их ждет мать, недавно перенесшая инсульт.

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Теги: Минск
 
 
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Суд Первомайского района Минска назначил двум братьям Сергею и Ивану Брусовым по 30 суток ареста за участие в организованном движении группы из двух человек,...
 
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