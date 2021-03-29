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Братьев Брусовых в Минске осудили на 30 суток ареста за участие в «организованном движении группы из двух человек»
Источник материала: Навiны
Суд Первомайского района Минска назначил двум братьям Сергею и Ивану Брусовым по 30 суток ареста за участие в организованном движении группы из двух человек, сообщает телеграм-канал правозащитного центра «Весна».
Дело
Брусовы были задержаны 27 марта, когда возвращались домой по проспекту Независимости. Они сфотографировали проезжавшую мимо военную технику, после чего их задержали сотрудники милиции.
В Первомайском РУВД на братьев составили по два протокола: по ст. 24.23 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 24.3 КоАП (неповиновение должностному лицу). По протоколам, братья «приняли участие в массовом мероприятии, организованном движении группы граждан в количестве двух человек, а при задержании отказывались пройти в служебный автомобиль и упирались». Неповиновение задержанные отрицают.
В суде Брусовы просили не наказывать их арестом, поскольку дома их ждет мать, недавно перенесшая инсульт.Подписывайтесь и читайте нас в
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Братьев Брусовых в Минске осудили на 30 суток ареста за участие в «организованном движении группы из двух человек»
Суд Первомайского района Минска назначил двум братьям Сергею и Ивану Брусовым по 30 суток ареста за участие в организованном движении группы из двух человек,...
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