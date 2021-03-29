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Телеграм-канал Антона Мотолько признан экстремистским

29.03.2021 17:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти признали экстремистским телеграм-канал блогера Антона Мотолько, который внесен в список экстремистских материалов на сайте Мининформа Беларуси.

Канал Мотолько признан экстремистским решением суда Партизанского района Минска от 23 марта 2021 года.

Также, решением суда Железнодорожного района Витебска от 25 марта 2021 года, экстремистскими признаны telegram-каналы "Чат невероятного Витебска" и «Витебск 97%».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусские власти признали экстремистским телеграм-канал блогера Антона Мотолько, который внесен в список экстремистских материалов на сайте Мининформа...
 
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