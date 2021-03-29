Один из самых популярных ресторанов столицы закрывается. Узнали почему

Источник материала: Tut.by

Столичный ресторан Grand Café на Ленина, 2, временно не будет работать. Об этом TUT.BY сообщили в самом заведении.



Фото: instagram.com/grand_cafe_minsk

Информация о том, что с 29 марта столичный ресторан временно не будет работать, появилась в официальном профиле заведения в Instagram:

— Сегодня мы закрываем наши двери для того, чтобы распахнуть их уже в обновленном Grand Café. До скорой встречи! — сообщается в посте.

В заведении TUT.BY сообщили, что закрытие плановое. Grand Café закрыто на ремонт и вернется к работе через три недели.