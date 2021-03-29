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Один из самых популярных ресторанов столицы закрывается. Узнали почему
Источник материала: Tut.by
Столичный ресторан Grand Café на Ленина, 2, временно не будет работать. Об этом TUT.BY сообщили в самом заведении.
Информация о том, что с 29 марта столичный ресторан временно не будет работать,
— Сегодня мы закрываем наши двери для того, чтобы распахнуть их уже в обновленном Grand Café. До скорой встречи! — сообщается в посте.
В заведении TUT.BY сообщили, что закрытие плановое. Grand Café закрыто на ремонт и вернется к работе через три недели.
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Столичный ресторан Grand Café на Ленина, 2, временно не будет работать. Об этом TUT.BY сообщили в самом заведении.
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