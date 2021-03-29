От 12 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят дачи под Минском, где рядом река или озеро

Источник материала: Tut.by

Дача сейчас — это во многом не грядки, а место для отдыха. Особенно если под боком есть еще и озеро или река для рыбалки или купания. Нашли несколько дач под Минском с водоемом в пешей доступности, включая домики с удобствами, баней и лесом поблизости.

За 12 тысяч долларов в 45 км от МКАД

Домик находится в живописном месте — рядом и озеро, и лес. Дача — в СТ «За урожай», Дзержинский район, Брестское направление.









Общая площадь дома — 45,8 кв. м, год постройки — 1970-й. Есть электричество, отопление (печное), вода (сезонная).

На участке 7,27 сотки есть декоративные насаждения, газон, дорожки, а также баня, гараж, сарай.









За 17 тысяч долларов в 31,4 км от МКАД

Эта дача тоже находится у леса и озера. Домик — не в садовом товариществе, а в деревне (Безодница). Но, как и предыдущий, — в Дзержинском районе, Брестское направление.







Фото: realt.by

Общая площадь дома — 69 кв. м. Построен в 1986 году из оцилиндрованного бруса. Есть электричество, отопление (печное), вода (сезонная). Туалет на улице.

Участок — шесть соток, с дорожками, хозпостройками и декоративными насаждениями.









За 37 тысяч долларов в 7 км от МКАД

Этот вариант — значительно дороже предыдущих, но и расстояние до Минска совсем маленькое. Дача находится в СТ «Бодрость-84», около агрогородка Семково, Минский район, Молодечненское направление. Недалеко — лес и река Вяча.









Общая площадь дома — 141 кв. м, построен из сруба. Из коммуникаций есть электричество, сезонная вода, печное отопление, канализация. В доме помимо жилых комнат есть кухня, туалет и душевая, а также гараж и погреб.

Площадь участка — четыре сотки. Участок крайний, обнесен забором. Отдельно есть еще один участок площадью шесть соток.









За 47 тысяч долларов, в 13 км от МКАД

Этот дом подходит для круглогодичного проживания. Находится в СТ «Узборье», возле д. Раубичи, Минский район, Логойское направление. До леса — 600 метров, недалеко — река Усяжа. Под боком — магазин, который работает с апреля по октябрь, остановка автобусов и маршруток. До товарищества идет асфальтированная дорога, которая чистится зимой.





Дом — 83,6 «квадрата», построен в 1990 году из блоков, обложен кирпичом, утеплен минеральными плитами, обшит сайдингом. Из коммуникаций — электричество, печное отопление, газ, местная канализация, центральное водоснабжение. В доме есть кухня, жилые комнаты, туалет, душевая кабина, сауна.

Участок — шесть соток. Здесь расположены три теплицы из поликарбоната, металлокаркасный бассейн с фундаментом, качели, а также гараж, навес для авто.







