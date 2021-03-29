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В Минске обсудили сотрудничество СНГ и ЕЭК
29.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О сотрудничестве Исполкома СНГ с Евразийской экономической комиссией говорили сегодня в Минске. Обсудили планы на ближайшие два года. Заседание прошло в формате видеоконференции, передает «МИР 24».
Также участники заседания одобрили дорожную карту, в которой представлены инициативы глав государств и министров иностранных дел стран Содружества. Это проекты в сфере экономики, политики и безопасности.
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Участники заседания одобрили дорожную карту, в которой представлены инициативы глав государств и министров иностранных дел стран Содружества.
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