В Минске обсудили сотрудничество СНГ и ЕЭК

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О сотрудничестве Исполкома СНГ с Евразийской экономической комиссией говорили сегодня в Минске. Обсудили планы на ближайшие два года. Заседание прошло в формате видеоконференции, передает «МИР 24».

«Векторы экономического развития СНГ и Евразийского экономического союза очень похожи и в значительной степени совпадают. Поэтому эффективность многоуровневой интеграции, а также недопущение правовых коллизий, которые могли бы создать проблемы для бизнеса и граждан, в значительной степени зависят от степени эффективности взаимодействия Исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии», – сказала постоянный полномочный представитель Республики Беларусь при уставных и других органах СНГ Марина Долгополова.

Также участники заседания одобрили дорожную карту, в которой представлены инициативы глав государств и министров иностранных дел стран Содружества. Это проекты в сфере экономики, политики и безопасности.