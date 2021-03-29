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Александр Бухвостов: Узаконенный запрет на профессию приведет к развалу промышленности и государства

29.03.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запрет на профессию уже введен: политически неблагонадежных работников увольняют полным ходом.

Александр Бухвостов: Узаконенный запрет на профессию приведет к развалу промышленности и государства
В Беларуси работодателям могут дать право увольнять работников за призывы к политическим забастовкам, не связанным с трудовыми спорами. Об этом на телеканале “Беларусь 1” сообщил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов. Поправки планируется принять в ближайшее время.

“Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются”, — сказал Рахманов. 

Свои слова чиновник проиллюстрировал словами, что в 2020 году наблюдались попытки “расшатать [трудовые] коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия”.

К каким последствиям приведет такой запрет? Этот вопрос «Белорусский партизан» адресовал председателю Свободного профсоюза металлистов Александру Бухвостову.

- По этому поводу мы собираемся обратиться к премьер-министру. Ситуация на предприятиях промышленности очень сложная: если увольнения продолжатся, то скоро некому будет работать. Увольняют лучших, естественно, промышленный потенциал падает, существует угроза еще бОльшего падения качества продукции, ухудшатся перспективы разработок. 

Я знаю многих уволенных: это высококвалифицированные специалисты, на достижение такого профессионального уровня нужны десятки лет. 

Мы сейчас напишем письмо премьер-министру. Если ситуация продолжится, то допущенные перекосы уже устранить не удастся. Идут попытки через тарифные соглашения ущемить членов профсоюза. Попытка зажать людей еще больше приведет к ухудшению положения на предприятиях и в конце концов разрушит промышленность. 

В Гомеле практически все промышленные предприятия – банкроты, а Гомсельмаш, выпускавший ранее по 24 тысячи комбайнов, еле 10 тысяч делает. Узаконивать запрет на профессию, который де-факто уже введен (политически неблагонадежных работников увольняют полным ходом), ведет к развалу промышленности.

- Введение запрета на политическую забастовку…

- Нет, введение запрета на профессию. В США  с конца 1940-х по 1957 год преследовали политически неблагонадежных, коммунистов, это явление получило название маккартизм. 

К нам уже приходят люди, которым предлагают уволиться, потому что не отвечают критерию, который официально начинают предъявлять работникам. На органы внутренних дел работает рабочий класс, если они хотят рабочий класс превратить в манкуртов, не помнящих своего родства, как у Айтматова, то наступит конец государству. 

- Попытка узаконить запрет на политические забастовки не изменит практику, которая уже сложилась.

- Эта практика уже существует. Не хватало только записать ее в законе. Таких законов в нормальных государствах не существует. Это тоже самое, что увольнять за то, что ты исповедаешь ислам, а не христианство. 

У нас же есть Конституция, которая запрещает все это.
 
Теги: Гомель
 
 
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Запрет на профессию уже введен: политически неблагонадежных работников увольняют полным ходом.
 
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