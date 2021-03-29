На Светлану Тихановскую и участников BYPOL завели уголовное дело

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О возбуждении уголовного дела о подготовке теракта сообщают РИА Новости .





Фото Global Look Press/Vesa Moilanen

В пятницу МВД отчиталось о предотвращении терактов в Печах и Минске. Заказчиком назвали BYPOL. В Печах оперативники ГУБОПиК и сотрудники СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района, который якобы «хотел взорвать часть в Печах с целью акции протеста».

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Следователями КГБ было возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.

Накануне Дня Воли BYPOL выступил с заявлением, в котором сообщил о теракте, который готовят власти 25 марта в одном из зданий органов внутренних дел «в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации».

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Напомним, в понедельник на совещании по вопросам общественно-политической обстановки в стране Лукашенко высказался о деятельности инициативы BYPOL:

— Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации…