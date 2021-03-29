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Фотофакт. Павла Можейко выпустили из СИЗО
29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Руководителя гродненского «Центра городской жизни» выпустили с формулировкой: «исчезли основания для задержания».
Но следователи сказали, что вызвать снова его могут в любой момент, сообщает
Павел Можейко был задержан в пятницу. На него и художника Алеся Пушкина
Основанием стал портрет Евгения Жихаря, который демонстрировали на выставке 19 марта.
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Руководителя гродненского «Центра городской жизни» выпустили с формулировкой: «исчезли основания для задержания».
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