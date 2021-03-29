Фотофакт. Павла Можейко выпустили из СИЗО

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Руководителя гродненского «Центра городской жизни» выпустили с формулировкой: «исчезли основания для задержания».





Но следователи сказали, что вызвать снова его могут в любой момент, сообщает Белсат .

Павел Можейко был задержан в пятницу. На него и художника Алеся Пушкина завели уголовное дело «за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма».

Основанием стал портрет Евгения Жихаря, который демонстрировали на выставке 19 марта.

Сядзеў у «справе журналістаў», стварыў вольную пляцоўку. Хто такі Павал Мажэйка, якога затрымалі за карціну