Главаря «банды Зайцева» украинский суд отпустил из СИЗО. Теперь белорус под домашним арестом

Источник материала: Onliner

18 марта Одесский апелляционный суд решил сменить белорусу Юрию Зайцеву меру пресечения — с заключения под стражу на домашний арест с браслетом. Об этом Onliner сообщила адвокат обвиняемого, которого Беларусь давно объявила в международный розыск и требовала его экстрадиции на родину. Но все не так просто: белорусская политическая повестка дает Зайцеву шанс подольше продержаться в Украине.

О чем речь?

Громкая история случилась в феврале 2014 года: погибла 18-летняя студентка БГУ Мария Шило. Мы писали об этом. Вот здесь о трагедии рассказывает папа Маши. А здесь — отец Артема — парня, к которому Маша пришла в гости. В 2016-м Следственный комитет завершил расследование и пришел к выводу, девушка умерла после употребления спайса, который «заложила» одна из участниц группы Зайцева.

СК выявил множественные эпизоды преступной деятельности интернет-магазинов, предотвращено распространение более чем 36 кг психоактивных веществ, 200 тыс. «марок», часть из которых уже была обработана специальными реагентами и подготовлена для продажи. В том же 2016-м Минский областной суд жестко приговорил группу Зайцева (11 человек) к срокам от 9 до 19 лет тюрьмы за распространение «марок» и причинение смерти по неосторожности. В ходе следствия были получены доказательства, указывающие на причастность группы к гибели еще двух парней.





Группа названа «зайцевской» в честь организатора (так считалось по версии СК) — минчанин 1991 года рождения Юрий Зайцев тогда скрылся, его задержали только в прошлом году в Украине. До сих пор решается вопрос об экстрадиции задержанного в Беларусь для привлечения его к уголовной ответственности. Юрию было заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 144, ч. 3 ст. 228, ч. 3, 4 ст. 328, ч. 1 ст. 285 УК и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат: «Для экстрадиции Юрия Зайцева есть и другие причины, а не только уголовное дело»

18 марта ходатайство адвоката на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест одобрил Одесский апелляционный суд. Согласно постановлению, Зайцев будет находиться под домашним арестом до 18 мая 2021 года.

— Сейчас в связи с тем, что для экстрадиции Юрия Зайцева есть и другие причины, а не только уголовное дело, нами до Нового года подан запрос в государственную миграционную службу о присвоении ему статуса личности, которой требуется дополнительная защита в государстве Украина. То есть это не беженство, а другой статус. Сейчас запрос находится на рассмотрении, у нас есть об этом справка. Я посещала Юрия, он никуда не делся, хотя все кричали, что сбежит. Мы с ним работаем, — сказала Onliner адвокат Ирина Евдокимова.

По ее словам, запрос в миграционную службу связан с послевыборными событиями в Беларуси.

— Его как раз задержали в августе — он рассказал миграционной службе свою историю, вопрос рассматривается и проверяется, — сказала адвокат.

Она уточнила, что в любом случае рассмотрением дела будет заниматься белорусский суд. Когда — это уже другой вопрос.

«Апелляционным судом установлено, что [Зайцев] покинул территорию Беларуси еще до предъявления обвинения, а именно в 2013 году в связи с его преследованием за политические убеждения со стороны правительства Республики Беларусь», — говорится в постановлении Одесского апелляционного суда.