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Журналиста «Белсата» Павла Можейко выпустили из Гродненского ИВС

29.03.2021 17:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналиста и руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» Павла Можейко выпустили из Гродненского ИВС, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Журналиста «Белсата» Павла Можейко выпустили из Гродненского ИВС

Отмечается, что его освободили с формулировкой «исчезли основания для задержания». «Однако следователи сказали, что вызвать снова его могут в любой момент», — пишет БАЖ.

Журналиста задержали 26 марта после допроса в Следственном комитете. В этот день прокуратура Гродно возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) в отношении Можейко и художника Алеся Пушкина, «а также иных лиц» за «совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма».

«19 марта на выставке картин, организованной указанными гражданами, демонстрировался выполненный Пушкиным потрет Евгения Жихаря с автоматом на плече. Согласно материалам дела Жихарь был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге», — отмечалось в сообщении Генеральной прокуратуры.

В ходе выставки «Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния», считает ведомство.

Алесь Пушкин на момент возбуждения уголовного дела находился на выставке в Киеве, вечером 26 марта он вернулся в Беларусь, прошел пограничный контроль в минском аэропорту и вернулся домой в деревню Бобр Крупского района, где должен находиться в изоляции 10 дней. Ночью в его доме и мастерской был проведен обыск.

В мастерской испортили картины, разбили стекла. Конфисковали телефоны и технику всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей.

 
Теги: Гродно
 
 
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Журналиста и руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» Павла Можейко выпустили из Гродненского ИВС, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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