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Поезд Киев — Запорожье с пассажирами сошел с рельсов
Источник материала: Навiны
Скоростной поезд «Интерсити» Киев — Запорожье сошел с рельсов вблизи поселка Славгород. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Это Запорожье».
В Укрзализныце уточнили, что пострадавших в результате аварии нет. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.
Информация о задержках поездов отсутствует.
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Скоростной поезд «Интерсити» Киев — Запорожье сошел с рельсов вблизи поселка Славгород. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Это Запорожье».
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