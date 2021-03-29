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Поезд Киев — Запорожье с пассажирами сошел с рельсов

29.03.2021 17:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Скоростной поезд «Интерсити» Киев — Запорожье сошел с рельсов вблизи поселка Славгород. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Это Запорожье».

В Укрзализныце уточнили, что пострадавших в результате аварии нет. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

Информация о задержках поездов отсутствует.

 
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Скоростной поезд «Интерсити» Киев — Запорожье сошел с рельсов вблизи поселка Славгород. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Это Запорожье».
 
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