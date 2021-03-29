Ученые исключили риск столкновения с астероидом Апофис в ближайшие 100 лет

Источник материала: Tut.by

Пресловутый астероид Апофис больше не представляет никакой опасности для Земли — по крайней мере, в следующие 100 лет. Об этом ученые сообщили после новых наблюдений за астероидом, сообщает Live Science.



Фото: wikimedia.org

Астрономы следят за Апофисом с момента его открытия в 2004 году, когда по первоначальным оценкам считалось, будто он подойдет опасно близко к нашей планете в 2029 году. Беспокойства добавляли и гигантские размеры астероида — 340 метров в диаметре.

Но после уточнения первоначальных данных астрономы пришли к выводу, что столкновения с Землей в 2029 году ждать не стоит. А после того как астероид благополучно миновал Землю в начале марта этого года, выяснилось, что Апофис не должен столкнуться с Землей и в 2068 году.

Астероид также был исключен из так называемой таблицы рисков Sentry, которая представляет собой список астероидов, с которыми нельзя исключать возможность столкновения в будущем.

Согласно радиолокационным изображениям NASA, Апофис прошел 8,9 и 10 марта 2021 года в 17 миллионах километров от Земли. В 2029-м он приблизится к нашей планете примерно на 32 тысячи километров, чуть ближе, чем некоторые спутники, находящиеся на геостационарной орбите.

И, как отмечают ученые, их расчеты не показывают никакого риска столкновения с этим астероидом, по крайней мере, в ближайшие 100 лет.