ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые исключили риск столкновения с астероидом Апофис в ближайшие 100 лет

29.03.2021 17:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пресловутый астероид Апофис больше не представляет никакой опасности для Земли — по крайней мере, в следующие 100 лет. Об этом ученые сообщили после новых наблюдений за астероидом, сообщает Live Science.


Фото: wikimedia.org

Астрономы следят за Апофисом с момента его открытия в 2004 году, когда по первоначальным оценкам считалось, будто он подойдет опасно близко к нашей планете в 2029 году. Беспокойства добавляли и гигантские размеры астероида — 340 метров в диаметре.

Но после уточнения первоначальных данных астрономы пришли к выводу, что столкновения с Землей в 2029 году ждать не стоит. А после того как астероид благополучно миновал Землю в начале марта этого года, выяснилось, что Апофис не должен столкнуться с Землей и в 2068 году.

Астероид также был исключен из так называемой таблицы рисков Sentry, которая представляет собой список астероидов, с которыми нельзя исключать возможность столкновения в будущем.

Согласно радиолокационным изображениям NASA, Апофис прошел 8,9 и 10 марта 2021 года в 17 миллионах километров от Земли. В 2029-м он приблизится к нашей планете примерно на 32 тысячи километров, чуть ближе, чем некоторые спутники, находящиеся на геостационарной орбите.

И, как отмечают ученые, их расчеты не показывают никакого риска столкновения с этим астероидом, по крайней мере, в ближайшие 100 лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом ученые сообщили после новых наблюдений за небесным телом.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Исчезли основания для задержания" В Гродно выпустили журналиста Павла Можейко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by