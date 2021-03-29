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Генпрокуратура возбудило дело против Светланы Тихановской и BYPOL - за подготовку "теракта"
Источник материала: Партизан
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело "за подготовку теракта" в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL.
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Как сообщил генпрокурор Андрей Швед, уголовное дело возбуждено против Светланы Тихановской и BYPOL.
"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по статье 289 Уголовного кодекса (Акт терроризма).
Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - заявил Швед.
Из материалов "проверки" также следует, что в планы "организаторов" входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.
Кроме этого, генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск фигурантов дела и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
Уголовное дело для предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ, передает
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело "за подготовку теракта" в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL.
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