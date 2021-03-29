сообщает ТАСС, дело возбуждено за подготовку теракта. Об этомТАСС, дело возбуждено за подготовку теракта.





Как сообщил генпрокурор Андрей Швед, уголовное дело возбуждено против Светланы Тихановской и BYPOL.





"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по статье 289 Уголовного кодекса (Акт терроризма).





Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - заявил Швед.





Из материалов "проверки" также следует, что в планы "организаторов" входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Кроме этого, генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск фигурантов дела и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Sputnik . Уголовное дело для предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ, передает

















