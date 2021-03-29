MediaTek обошла Qualcomm в рейтинге крупнейших производителей чипов для смартфонов

Источник материала: Onliner

Впервые в своей истории компания MediaTek стала топовым производителем чипов для смартфонов. Этому поспособствовал 2020 год и огромный спрос на полупроводниковую продукцию в бюджетном и среднем ценовом сегментах.

Как утверждается в отчете фирмы Omdia, в прошлом году MediaTek поставила на рынок 351,8 млн чипов для смартфонов. Это на 113,8 млн больше, чем годом ранее. Доля на рынке соответственно выросла: с 17,2% до 27,2%.

Главным покупателем продукции этой компании в 2020 году стала компания Xiaomi. Она увеличила выход своих смартфонов с чипами Mediatek на 223% в прошлом году. На втором месте — Oppo.

Если такие производители, как Huawei и Honor, в этом году обратят внимание на бюджетные чипы MediaTek, то рост компании может ускориться и в 2021 году.