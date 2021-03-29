|
MediaTek обошла Qualcomm в рейтинге крупнейших производителей чипов для смартфонов
Источник материала: Onliner
Впервые в своей истории компания MediaTek стала топовым производителем чипов для смартфонов. Этому поспособствовал 2020 год и огромный спрос на полупроводниковую продукцию в бюджетном и среднем ценовом сегментах.
Как
Главным покупателем продукции этой компании в 2020 году стала компания Xiaomi. Она увеличила выход своих смартфонов с чипами Mediatek на 223% в прошлом году. На втором месте — Oppo.
Если такие производители, как Huawei и Honor, в этом году обратят внимание на бюджетные чипы MediaTek, то рост компании может ускориться и в 2021 году.
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в своей истории компания MediaTek стала топовым производителем чипов для смартфонов. Этому поспособствовал 2020 год и огромный спрос на полупроводниковую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)