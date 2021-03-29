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Власти Минска хотят сделать все парковки внутри второго кольца платными. Опять

29.03.2021 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

До конца следующего года — такова приблизительная дата окончания этой работы, озвученная горисполкомом. По данным комитета, все востребованные парковки внутри второго кольца в Минске планируют сделать платными. Это уже вторая попытка. Сейчас во всем Минске работает сеть платных открытых парковок на 4,1 тысячи машино-мест. Намерены увеличить число до 10 тысяч.

«До конца 2022 года в столице планируется развить до 10 тысяч машино-мест с взиманием платы за парковку на всех востребованных парковочных зонах в границах второго кольца, — такую задачу поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. — Также предлагается внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерного распределения их загрузки».

ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» было поручено усилить в городе контроль за неправомерной парковкой, в том числе с использованием камер «ПаркРайта». Также объединению поручили активнее взаимодействовать с ГАИ для того, чтобы пресекать такие факты и стимулировать автовладельцев оставлять свои машины в предусмотренных для этого местах.

Еще одно поручение от Мингорисполкома — очистить столицу от автохлама за два месяца, до начала июня.

Нужно сказать, идея сделать стоянку в пределах всего второго кольца платной далеко не нова. Впервые такая мысль была озвучена в январе 2018 года. Тогда в городе было 2,5 тысячи платных машиномест. Давайте сравним цифры. Планировали создать 25 тысяч платных мест к 2020 году. Создали, исходя из сегодняшних данных исполкома, 4,1 тысячи машино-мест. Планировали создать систему, при которой вся парковка в пределах второго транспортного кольца станет платной к 2020 году. Сейчас говорят: до конца 2022. Ну и как не вспомнить о деньгах? Утверждалось, за весь 2017 год поступления достигли примерно 1,7 миллиона рублей. Говорили, мол, исходили из расчета, что за три месяца с одного машино-места поступает в среднем около 90 рублей. (Не пересчитывайте — числа не сходятся.)

 
Теги: Минск
 
 
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До конца следующего года — такова приблизительная дата окончания этой работы, озвученная горисполкомом. По данным комитета, все востребованные парковки внутри...
 
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