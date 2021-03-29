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У Toyota появился «внедорожный» вариант Yaris Cross c полным приводом

29.03.2021 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Глобальная версия кроссовера Toyota Yaris Cross пополнилась интересной версией — Adventure. Крохотный паркетник, напомним, построен на модульной архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA). Модификация Adventure имеет в экстерьере нотки брутальности. 

У Toyota появился «внедорожный» вариант Yaris Cross c полным приводом

В первую очередь японцы поработали над обвесом Yaris Cross. Так передний бампер получил «агрессивные» накладки, намекающие на внедорожный потенциал паркетника. В глаза бросается и переделанный задний бампер. Уже в базовом оснащении Adventure имеет рейлинги на крыше и 18-дюймовые диски. Комплектация включает в себя кожаные кресла, дорогие материалы отделки передней панели, мультимедийный комплекс и др.

У Toyota появился «внедорожный» вариант Yaris Cross c полным приводом

В эксклюзивном исполнении Premiere Adventure Edition (будет доступно ровно год) кроссовер еще может похвастаться head-up дисплеем и двухцветным салоном. В движение такой Toyota Yaris Cross приводит 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона, и маленький электродвигатель. Суммарная отдача — 114 л. с. Версия Adventure по умолчанию оснащена полным приводом (задняя ось подключается). Продажи модели стартуют в сентябре. В Беларуси Yaris Cross официально пока не продается.

У Toyota появился «внедорожный» вариант Yaris Cross c полным приводом
У Toyota появился «внедорожный» вариант Yaris Cross c полным приводом
Toyota Highlander II Рестайлинг, 2011 г.в., 162 382 км
черный, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
51 211 р.
19 500$ / 16 550€
Toyota Corolla Verso I Рестайлинг, 2007 г.в., 348 000 км
серебристый, минивэн, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
20 222 р.
7700$ / 6535€
Toyota Auris II, 2014 г.в., 128 000 км
белый, универсал, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
27 575 р.
10 500$ / 8912€
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Глобальная версия кроссовера Toyota Yaris Cross пополнилась интересной версией — Adventure. Крохотный паркетник, напомним, построен на модульной архитектуре Toyota New Global Architecture...
 
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