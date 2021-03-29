У Toyota появился «внедорожный» вариант Yaris Cross c полным приводом

Источник материала: Onliner

Глобальная версия кроссовера Toyota Yaris Cross пополнилась интересной версией — Adventure. Крохотный паркетник, напомним, построен на модульной архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA). Модификация Adventure имеет в экстерьере нотки брутальности.





В первую очередь японцы поработали над обвесом Yaris Cross. Так передний бампер получил «агрессивные» накладки, намекающие на внедорожный потенциал паркетника. В глаза бросается и переделанный задний бампер. Уже в базовом оснащении Adventure имеет рейлинги на крыше и 18-дюймовые диски. Комплектация включает в себя кожаные кресла, дорогие материалы отделки передней панели, мультимедийный комплекс и др.





В эксклюзивном исполнении Premiere Adventure Edition (будет доступно ровно год) кроссовер еще может похвастаться head-up дисплеем и двухцветным салоном. В движение такой Toyota Yaris Cross приводит 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона, и маленький электродвигатель. Суммарная отдача — 114 л. с. Версия Adventure по умолчанию оснащена полным приводом (задняя ось подключается). Продажи модели стартуют в сентябре. В Беларуси Yaris Cross официально пока не продается.







