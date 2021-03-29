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У Toyota появился «внедорожный» вариант Yaris Cross c полным приводом
Источник материала: Onliner
Глобальная версия кроссовера Toyota Yaris Cross пополнилась интересной версией — Adventure. Крохотный паркетник, напомним, построен на модульной архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA). Модификация Adventure имеет в экстерьере нотки брутальности.
В первую очередь японцы поработали над обвесом Yaris Cross. Так передний бампер получил «агрессивные» накладки, намекающие на внедорожный потенциал паркетника. В глаза бросается и переделанный задний бампер. Уже в базовом оснащении Adventure имеет рейлинги на крыше и 18-дюймовые диски. Комплектация включает в себя кожаные кресла, дорогие материалы отделки передней панели, мультимедийный комплекс и др.
В эксклюзивном исполнении Premiere Adventure Edition (будет доступно ровно год) кроссовер еще может похвастаться head-up дисплеем и двухцветным салоном. В движение такой Toyota Yaris Cross приводит 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона, и маленький электродвигатель. Суммарная отдача — 114 л. с. Версия Adventure по умолчанию оснащена полным приводом (задняя ось подключается). Продажи модели стартуют в сентябре. В Беларуси Yaris Cross официально пока не продается.
черный, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
серебристый, минивэн, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
белый, универсал, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
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Глобальная версия кроссовера Toyota Yaris Cross пополнилась интересной версией — Adventure. Крохотный паркетник, напомним, построен на модульной архитектуре Toyota New Global Architecture...
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