Полный обзор Xiaomi Mi 11 Lite за 1049 рублей - плюсы и минусы

Источник материала: Tut.by

29 марта Xiaomi провела онлайн-презентацию новых устройств . Среди них оказался и «почти флагманский» смартфон Mi 11 Lite, который совсем скоро появится в Беларуси. Девайс оценили в 1049 рублей. Я уже провел несколько дней с аппаратом и успел составить о нем впечатление — делюсь главными плюсами и минусами.





Легкий и тонкий

Эргономику и эстетику смартфона производитель наверняка будет позиционировать как одни из его основных плюсов. И действительно — Mi 11 Lite получился достаточно тонким (6,81 мм) и легким (157 граммов) гаджетом. Субъективно — еще и красивым, особенно в голубом цвете. Для сравнения: недавний Redmi Note 10 Pro в толщину составляет 8,1 мм, и весит 193 грамма.

При этом назвать Mi 11 Lite компактным все же не получится, экран диагональю в 6,55 дает о себе знать. Но все равно — новинка легко помещается в карман джинсов или пиджака. Дополнительный плюс — матовая задняя панель (в розовом и голубом цветах). Ее сложнее испачкать, чем глянцевый вариант (черный), да и выглядит посолиднее.









Но есть недостаток: из-за «матовости» устройство прилично скользит. Нивелируется эффект через комплектный чехол. Конечно, особым качеством кейс не отличается, но на первое время для защиты точно пойдет.





И еще: пластиковые грани корпуса — полностью прямые, закруглений нет. По этому параметру есть некое сходство с двенадцатыми «айфонами».

Но в целом, именно внешней схожестью со старшим Mi 11 (когда его официальные продажи начнутся в Беларуси пока неизвестно) Lite-модификация обязана названию и позиционированию — с точки зрения «начинки» общего между устройствами не так много.





Что еще важно знать про Mi 11 Lite: сканер отпечатков пальцев решили совместить с клавишей питания — самое правильное решение. Работает датчик быстро, вариант с экранным сенсором — учитывая ценовую категорию новинки — явно был бы медленнее.

В активе стереодинамики — звучат громко, но без «вау». Использовать смартфон вместо переносной колонки — не самая удачная идея, но видеоролик на YouTube или в TikTok смотреть будет приятнее.





В наличие также ИК-порт для управления домашней техникой и переходник с USB-С на 3,5-мм разъем для проводных наушников — его добавили в коробку со смартфоном. То есть, позаботились даже о ретроградах. А еще есть NFC-модуль.





Что не очень понравилось: слот для карт памяти и nanoSIM-карт — совмещенный. То есть, придется выбирать между установкой двух «симок», или одной SIM-карты и расширением хранилища. Во многих других смартфонах компании можно установить сразу три карточки.

Если придираться, то предъявить что-то можно и вибромоторчику. Ни о каком эффекте Taptic Engine, как в iPhone, речи не идет. Поймите правильно: если бы мы говорили о простом смартфоне «соями» без флагманских амбиций, никаких вопросов бы не возникло. Но этот аппарат производитель позиционирует пускай как младшее, но все-таки топовое устройство.





Добротный экран

В Mi 11 Lite используется 10-битная OLED-панель разрешением Full HD+ и частотой до 90 Гц. Но по умолчанию в настройках установлены 60 Гц. Советую самостоятельно переключиться на увеличенную частоту отображения панели — особых проблем с производительностью за смартфоном и, соответственно, некорректной «отрисовкой» интерфейса при 90 Гц замечено не было.



Рамки вокруг OLED-панели достаточно тонкие

Правда, некоторые приложения даже при активных 90 Гц почему-то работают только в 60 Гц. Это относится, скажем, к картам Google и приложению YouTube (проверить это получилось, активировав режим разработчика и установив в нем опцию с постоянным отображением на дисплее частоты экрана).

Но почти уверен, что эти ограничения заложены разработчиками конкретного приложения, а не инженерами Xiaomi. Так что с будущими обновлениями ПО ситуация может измениться.





А что с качеством картинки? Кажется, это особенность присуща всем последним телефонам Xiaomi (вспоминаем недавний Redmi Note 10 ). Несмотря на OLED-матрицу, изображение скорее походит на то, что предлагают IPS-экраны. То есть, «пережатых», слишком контрастных оттенков — во всяком случае, при дефолтных настройках — смартфон не показывает. Картинка вполне спокойная.

Это ни плохо, ни хорошо — просто факт. Назвать экран Mi 11 Lite недостаточно добротным из-за этого нельзя. Наоборот, он приятен глазу. К тому же у девайса нет проблем с максимальным уровнем яркости (800 нит). Во всяком случае, в 12.00 в солнечном парке текст на дисплее оставался вполне читаемым.



Фронтальная камера встроена в вырез в левом верхнем углу экрана

Среди небольших придирок — наклеенная на экран производителем защитная пленка. Сам факт ее наличия радует, но на пленку почему-то забыли нанести специальное олеофобное покрытие. Без него пальцы скользят по панели хуже.

Ну и от «классической» проблемы большинства OLED-дисплеев с инверсией белого цвета при наклоне — в этот раз, в желтоватые оттенки — избавиться полностью не удалось.





С «железом» все ОК, но не без нюанса

С этим параметром, во всяком случае в LTE-версии девайса, официально поставляющейся в Беларусь, все не так просто. Телефон основывается на SoC Qualcomm Snapdragon 732G (8-нм техпроцесс), в паре с которым установлено 6 ГБ оперативной памяти (типа LPDDR4X) и 128 ГБ постоянной. Точно такой же процессор установлен и, например, в Redmi Note 10 Pro или Poco X3 ( наш обзор ).

Названные выше устройства — не дотягивают до уровня флагманов, и им такой SoC вполне простителен. Но Mi 11 Lite, пускай и по формальному признаку вроде внешней схожести с топовым Mi 11, все же включили в линейку флагманов. Хотелось бы увидеть в аппарате более производительную платформу, пускай даже «на бумаге».

Отметим, что этот комментарий актуален только для LTE-версии девайса — существует также 5G-модификация, оснащающаяся более мощной «начинкой». Но ее по понятной причине — отсутствию в Беларуси коммерческих 5G-сетей — решили к нам не ввозить.

Ну, а что на деле: обвинить 11 Lite (версия Android — 11, оболочки — MIUI 12.0.3) в излишней «задумчивости», к счастью, не получается. Все-таки Snapdragon 732G на момент публикации обзора все еще отвечает большинству современных требований.

То есть, SoC позволяет устройству работать без большого количества микро-подергиваний в режиме с активным дисплеем 90 Гц (в Poco X3 режим 120 Гц крутился уже не так резво), запускать «сложные» 3D-игры (вроде CoD Mobile) на высоких параметрах и не испытывать затруднений с «повседневными» приложениями вроде мессенджеров, соцсетей или браузера.





Для сравнения: упомянутый выше Poco X3 с аналогичным «железом» в версии бенчмарка AnTuTu (v8) показывал результат порядка 280 тысяч баллов. Mi 11 Lite в недавно обновленном AnTuTu (v9) набирает уже почти 350 тысяч очков. Опять же: флагманские смартфоны уже перешагнули планку в 650−700 тысяч. Но обычный пользователь вряд ли заметит реальную разницу в быстродействии.

В теории речь может идти о запасе по производительности на будущее. Но в данный момент жаловаться с «бытовой» точки зрения не на что.

Что еще важно: Mi 11 Lite слабо подвержен троттлингу — серьезному падению производительности под нагрузкой. Специализированный бенчмарк CPU Throttling Test продемонстрировал снижение мощности на 8% при тестировании в течение 15 минут, и на 19% при 30-минутном тестировании. Оба результата — более чем приличные.









Но есть минус: устройство нагревается под нагрузкой — это заметно, даже если взять его в руку после такого 15-минутного теста на троттлинг. В играх (то есть в весьма ресурсоемкой задаче), если не отвлекаться в течение 20−30 минут, эффект такой же.

Ради интереса, и чтобы не быть голословным, решил замерить температуру смартфона до и после бенчмарков. Так, в нормальном состоянии прямо перед запуском AnTuTu, гаджет был разогрет до 36,4 градусов. А после окончания — уже свыше 40 градусов по батарее и 47 градусов по процессору. Видимо, дает о себе знать достаточно тонкий корпус в шесть миллиметров, в который просто не поместилась бы более продвинутая система охлаждения.









Подобное изменение температуры можно ощутить рукой. Не до такой степени, чтобы нельзя было комфортно пользоваться телефоном, но все же.

Хорошо, что ситуация не касается «повседневного» режима — то есть при обычной эксплуатации (мессенджеры, звонки, общение по видеосвязи, серфинг в Сети, соцсети, банковские программы, галерея, календарь и прочее) перегрева практически нет.

День без розетки





С автономностью у Mi 11 Lite все хорошо — день без подключения к электросети аппарат выдерживает спокойно. В девайсе установлен аккумулятор на 4250 мАч, есть поддержка 33-ваттной зарядки (необходимый адаптер найдется в комплекте поставки). Короче говоря, придраться не к чему.

Конечно, хотелось бы увидеть возможность беспроводного восполнения энергии, но эта функция и в смартфонах от Xiaomi, и от ее конкурентов пока что почти всегда достается действительно флагманским смартфонам с кратно большим ценником.

Камера





Основная камера нашего Xiaomi Mi 11 Lite состоит из фотомодулей разрешением в 64 Мп, 8 Мп (ультра-широкоугольный датчик) и 5 Мп (телемакро). Далее все стандартно: по умолчанию фотосъемка ведется в разрешении 16 Мп, есть автоматический HDR и ИИ-алгоритмы. И да — модуль на 5 Мп практически бесполезен.

Записывать видео смартфон умеет максимум в разрешении 4К на скорости в 30 fps. Но переключаться с одной камеры на другую (с обычной на «ширик» или наоборот) прямо во время съемки нельзя. Придется закончить запись и начать новую на ту камеру, которая необходима в данный момент.

Все фотографии ниже сделаны на Mi 11 Lite на полностью автоматических настройках.

Вот — кадры утром:





















А это — снимки, сделанные вечером при недостатке света:



















Резюме

Xiaomi Mi 11 Lite начнет продаваться в Беларуси 30 марта по цене в 1049 рублей. Понятно, что основной упор в его продвижении наверняка сделают на «внешности». Мол, выглядит новинка как устройство более высокого класса, а стоит относительно них недорого. И ведь действительно — отказать девайсу в узнаваемом флагманском «лице», на мой взгляд, сложно. Девайс симпатичный.





Какие еще плюсы у телефона: 128 ГБ памяти, качественный OLED-экран без перекосов в слишком «ядовитые» цвета, приличное время автономной работы (не меньше дня) — важно особенно с учетом тонкого корпуса. С производительностью все неплохо, хотя с учетом флагманского характера новинки хотелось бы видеть чуть более производительное решение в нашей LTE-версии. Ну и не стоит забывать о фишках вроде стереодинамиков.

Нейтральные моменты: основная камера явно не делает смартфон хуже, но и не возносит до небес. То есть, вполне можно рассчитывать на возможность создания достаточно качественной фотографии в разных условиях — для публикации в том же Instagram, который при любом раскладе «украдет» детализацию, кадры точно подойдут. Просто конкуренты предлагают примерно то же самое.

Что не понравилось: если вы любите поиграть, или как-либо еще серьезно нагружать «начинку» устройства, то готовьтесь к нагреву. Это — плата за тонкий корпус. Хорошо, что в обычной жизни аппарат не перегревается. А еще немного обидно, что не получится одновременно установить две SIM-карты и карту памяти. Придется выбирать.

Какие у Mi 11 Lite конкуренты? На мой взгляд, другие смартфоны от Xiaomi — если только вы не гонитесь за внешней эстетикой «лайта». Например, прямо сейчас можно приобрести Poco X3 с аналогичной аппаратной платформой, или подождать Redmi Note 10 Pro. Но точная белорусская цена последнего пока неизвестна. Как вариант — Samsung Galaxy A52 или А72 .

За предоставленный на тестирование смартфон благодарим официального представителя Xiaomi в Беларуси . Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.