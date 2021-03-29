Как часто и для чего проверяют щитовидку с помощью УЗИ? Врач отвечает на популярные вопросы

Источник материала: Tut.by

Ультразвуковое исследование щитовидной железы эндокринологи рекомендуют проводить раз в год в профилактических целях. Что помогает определить такая процедура и при каких симптомах ее могут назначить? Врач ультразвуковой диагностики первой категории Татьяна Гелда отвечает на частые вопросы.



Татьяна ГелдаЗаведующая отделением ультразвуковой диагностики в медицинской лабораторий «Инвитро»

Зачем регулярно проверять щитовидную железу?

Щитовидная железа — это эндокринный орган, который выполняет функцию стимулирования или интенсификации процессов обмена веществ, играет важную роль в развитии плода и росте детского организма. Она контролирует рост и развитие основных тканей и органов, а также нормальное функционирование центральной нервной системы, регулирует психические и стимулирует окислительно-восстановительные процессы, контролирует минеральный, белковый, углеводный и жировой баланс в организме. Как видим, этот небольшой орган отвечает за очень важные процессы в организме человека, поэтому его и нужно постоянно держать на контроле.

Как часто нужно делать УЗИ щитовидки для профилактики?

Один раз в год при отсутствии патологии. Это нужно, чтобы вовремя обнаружить начинающиеся сбои в работе этого органа и тем самым предупредить появление и развитие различных заболеваний. При наличии патологии щитовидной железы необходим УЗ-контроль один−два раза в год. УЗИ может назначаться пациентам с нарушением функции щитовидной железы и подозрением на ряд эндокринных заболеваний.

В каких еще случаях может понадобиться такое УЗИ?

Показаниями к проведению УЗИ щитовидной железы могут стать:

беспричинный кашель;

наличие уплотнений в области шеи;

нарушение менструального цикла у женщин;

психические расстройства;

аритмия,

лишний вес;

снижение иммунитета, ухудшение общего состояния;

выпадение волос.

Нужно ли сделать УЗИ, если нащупал на щитовидке узелок?

При появлении узловых образований, которые можно выявить при пальпации, ухудшении общего самочувствия, при изменении уровня гормонов щитовидной железы в крови необходимо пройти УЗИ щитовидной железы.

Нужно ли вне зависимости от УЗИ выполнять пальпацию железы?

Пальпация и УЗИ щитовидной железы дополняют друг друга. Щитовидная железа очень тонкий и мягкий орган, ее нельзя обнаружить даже при прикосновении к шее. Но даже самая малая припухлость хорошо прощупывается, а более крупная — хорошо видна невооруженным глазом. Пальпацию может провести сам пациент, врач общей практики или эндокринолог. Когда пальпаторно выявляются образования, необходимо провести УЗИ щитовидной железы для более точной диагностики патологии.

Что помогает выявить УЗИ щитовидной железы?

Оно позволяет диагностировать различные виды патологий: увеличение или уменьшение объема щитовидной железы, наличие образований, воспалительных или изменений в регионарных лимфатических узлах и мягких тканях шеи.

При проведении УЗИ щитовидной железы оценивается структура органа, его контуры, объем, эхогенность, наличие либо отсутствие образований и характеристики кровотока в них. После проведенного исследования врач дает заключение и рекомендации для последующего динамического наблюдения и контроля в необходимые сроки.

От чего зависит объем щитовидной железы?

Этот орган меняет свой объем в течение всей жизни человека. Растет ребенок — и объем железы тоже увеличивается. При этом максимальные размеры щитовидная железа у человека приобретает к 25 годам, а вот потом с годами ее объем, наоборот, уменьшается.

В первую очередь объем щитовидной железы зависит от возраста и пола пациента. Генетически, к слову, объем щитовидной железы у мужчин больше, чем у женщин. Существуют нормы объема для детей и взрослых, для мужчин и женщин в разных возрастных категориях, на которые врач ультразвуковой диагностики ориентируется при проведении исследования.



Фото: pexels.com

Почему железа может быть увеличена?

Увеличение ее объема — одна из самых распространенных патологий. Такое встречается как у взрослых, так и у детей. Увеличение может возникнуть из-за вредных привычек, хронических заболеваний, условий работы и экологии, неправильного питания. Частые причины — гормональные «перестройки» в организме, поэтому женщины более подвержены проблемам со стороны этого органа. Стрессом для щитовидной железы считается период полового созревания, беременность, роды, климакс, именно в эти периоды в организме женщины зачастую не хватает йода.

А что такое паращитовидная железа и видна ли она на УЗИ?

Это железа, которая располагается позади щитовидной и прилежит к ее полюсам. В норме у человека от 4 до 6 паращитовидных желез. При отсутствии патологии на УЗИ, как правило, они не определяются, при наличии патологии в них — визуализируются на УЗИ.

Кому противопоказано делать УЗИ щитовидки?

Противопоказаний для проведения исследования нет. Оно подходит всем людям независимо от пола и возраста. Единственным ограничением является наличие на шее пациента в том месте, куда наносится гель, каких-либо нарушений целостности кожных покровов, например обширной болезненной сыпи, экземы, стрептодермии, ожога.

Нужно ли соблюдать какие-то правила перед выполнением УЗИ?

Для проведения УЗИ щитовидной железы предварительная подготовка, соблюдение диеты не требуется. У женщин этот вид исследования проводится независимо от дня менструального цикла.