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Жуткое видео погони в Польше: водитель протаранил шлагбаум на железнодорожном переезде

29.03.2021 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жуткое видео на своем YouTube-канале опубликовала компания, обслуживающая железные дороги в Польше. На нем видно, как машина, уходя от погони, на скорости подъезжает к закрытому (вот-вот подойдет поезд) железнодорожному переезду. В следующее мгновение ограждение пробивает дыру в лобовом стекле. Несмотря на это, водитель (спойлер: мужчина не пострадал) продолжает движение.

К счастью, мужчина выжил и не получил серьезных травм. Но от погони ему уйти все же не удалось: полиция привлекла его к ответственности за неподчинение требованиям сотрудников органов правопорядка, повреждение имущества и создание угрозы для жизни людей на дороге.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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