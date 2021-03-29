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Жуткое видео погони в Польше: водитель протаранил шлагбаум на железнодорожном переезде
Источник материала: Tut.by
Жуткое видео на своем YouTube-канале опубликовала компания, обслуживающая железные дороги в Польше. На нем видно, как машина, уходя от погони, на скорости подъезжает к закрытому (вот-вот подойдет поезд) железнодорожному переезду. В следующее мгновение ограждение пробивает дыру в лобовом стекле. Несмотря на это, водитель (спойлер: мужчина не пострадал) продолжает движение.
К счастью, мужчина выжил и не получил серьезных травм. Но от погони ему уйти все же не удалось: полиция привлекла его к ответственности за неподчинение требованиям сотрудников органов правопорядка, повреждение имущества и создание угрозы для жизни людей на дороге.
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Видео похоже на кадры из голливудского блокбастера.
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