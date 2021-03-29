Бабарико бросил клич из-за решетки. Даст ли ему Лукашенко создать партию?

Создать партию «Вместе» «как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы» призвал политзаключенный Виктор Бабарико, суд над которым идет в эти дни. Его соратники, в очередной раз назвав белорусов невероятными, отрапортовали, что уже за пару часов получили тысячу заявок на вступление в партию через форму на сайте.





Но одно дело — виртуальная активность, и совсем другое — возможность развернуть политическую движуху в реале, учитывая тот репрессняк, что царит сейчас в Беларуси.

На День Воли , несмотря на призывы иных лидеров-эмигрантов, массовых уличных выступлений не получилось, потому что легально провести акцию невозможно, а за несанкционированную грозит тюрьма. Давать легальный простор своим политическим врагам, регистрируя их партии, власти тоже наверняка не разгонятся.

Проект «Вместе», дубль два

Нынешняя инициатива Бабарико — фактически дубль два. 31 августа прошлого года было обнародовано видеобращение экс-банкира, к тому времени уже сидевшего за решеткой, с призывом к его сторонникам объединиться в партию или движение. Видео наверняка было записано загодя, из чего можно сделать вывод, что эта идея — давняя концептуальная заготовка.

Соратница Бабарико Мария Колесникова, опираясь на это обращение, стала тогда пиарить создание партии «Вместе», но вскоре сама оказалась в неволе. Идея (к слову, сразу встреченная довольно кисло другими оппозиционерами) заглохла, но вот теперь мы видим новую попытку расконсервировать этот политтехнологический продукт.

В своем свежем обращении Бабарико отмечает, что партия «Вместе» призвана «показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха; объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив; обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны».

Соратники Бабарико, среди которых Максим Богрецов, Иван Кравцов, Антон Родненков, Евгения Сугак, Татьяна Хомич, подчеркивают на сайте будущей партии, что она создается «на базе команды, которая сделала успешную летнюю избирательную кампанию Виктора Бабарико и Светланы Тихановской».

Зачем делать услугу сильному политическому врагу?

Вполне понятно желание консолидировать и вдохновить своих сторонников, обрисовать перед ними некую перспективу в условиях, когда часть протестной публики впала в депрессию и многие просто не видят способов изменить ситуацию в стране. Но насколько придаст драйва сторонникам перемен этот ход Бабарико и группы его соратников?

Нереалистичной и несвоевременной считает эту инициативу эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

«Не думаю, что в сегодняшних условиях власть зарегистрирует партию, да еще ту, которую создает Бабарико», — заявил аналитик в комментарии для Naviny.by. Он пояснил: ведь это означало бы дать легализоваться самому популярному, по некоторым данным, политику.

Действительно, о Бабарико народ помнит , хотя тот уже десятый месяц в заточении и лишен возможности свободно апеллировать к массе (впрочем, ореол страдальца тоже может поддерживать симпатии). По данным январского соцопроса Chatham House, 28,8% белорусов-горожан, отвечая на вопрос, кто из предложенного списка политиков достоин стать президентом Беларуси, назвали именно Бабарико. За Александра Лукашенко высказалось 27,4%.

Бабарико блюдет свой имидж. Он не стал сотрудничать со следствием, отказался признать свою вину на суде, а также, судя по всему, не захотел подыгрывать Лукашенко в плане имитации некоего диалога между властями и оппозицией, когда глава режима прошлой осенью пожаловал на разговор в СИЗО КГБ.

В общем, бывший руководитель «Белгазпромбанка», пытавшийся бросить перчатку бессменному президенту на выборах-2020, явно считает, что еще не вечер, думает о своем политическом будущем. Лукашенко же показал в прошлом году, что готов беспощадно, на корню выжигать реальную альтернативу. Разрешать при этом команде Бабарико создавать для него политический плацдарм на перспективу — мягко говоря, нелогично.

Вождь режима в принципе скептичен по отношению к партиям

Да, сейчас в специфическом белорусском политикуме наблюдается брожение умов, связанное с надеждами, что анонсированная вождем режима новая конституция откроет какую-то отдушину для партийной жизни. Ряд игроков — от адептов «русского мира» до людей из провластной «Белой Руси» — роют землю копытом на ниве партийного строительства, уповая на окно возможностей в близкой перспективе.

Однако сам вождь на Всебелорусском собрании , комментируя идею выборов по партийным спискам, высказался довольно сурово: «Сегодня не время для сомнительных экспериментов». Мол, сначала общество должно созреть, партии должны стать узнаваемыми. Да, но как они станут узнаваемыми, если их держат в черном теле, не давая малейшего оперативного простора?

Лукашенко привык к персоналистской системе, в которой партии выглядят ненужным излишеством. Часть окружения вождя, судя по всему, лоббирует расширение возможностей для партийного строительства, но сам он после бурных событий прошлого года наверняка стал еще более осторожным и консервативным в смысле политического дизайна.

Более того, Карбалевич предполагает, что в результате перерегистрации, которую Лукашенко велел провести в первом полугодии, могут быть ликвидированы и некоторые из ныне зарегистрированных оппозиционных партий.

Политический обозреватель Павлюк Быковский, со своей стороны, отметил в комментарии для Naviny.by, что в правящих кругах витают идеи ужесточить условия создания партий: например, чтобы для этого требовалось пять тысяч учредителей, а не тысяча, как сейчас, чтобы они представляли все области, а не большинство, как требуется ныне, и т.п.

Отмечу: не исключено, что после прореживания действительно оппозиционных партий власти дадут отмашку на регистрацию ряда новых. Но это будут карманные структуры для имитации некоего политического процесса: вот видите, мол, в отличие от «беглых» и «протестунов», есть же нормальная, конструктивная оппозиция, с которой можно сварить кашу.

Есть риск раздробить силы оппонентов власти

Соратники Бабарико, предвидя скепсис в плане регистрации, объясняют на сайте создаваемой партии: «Если в ближайшее время нас не зарегистрируют, мы будем действовать в рамках юридического статуса: «Оргкомитет политической партии». Согласно этому статусу мы можем проводить мероприятия и совершать политические действия. Таким образом длительное время работают некоторые партии в Беларуси».

Работают-то они работают, но только успехами не блистают. К тому же прошлогодние попытки сторонников Бабарико переигрывать режим на поле легальных процедур заканчивались неудачно.

Например, когда был брошен клич завалить Центризбирком жалобами на отказ в регистрации Бабарико кандидатом в президенты, ставших в очередь к ЦИКу стали банально вязать силовики. Сорвалась и идея отзывать провластных депутатов парламента. Да, законом такое право граждан предусмотрено, но в теперешней Беларуси, как высказался Лукашенко, «иногда не до законов».

Кроме всего прочего, как отмечает Карбалевич, «сегодня создавать партию — это в какой-то мере дробить политическое пространство оппонентов власти». Аналитик отмечает, что и так уже наблюдаются распри между различными оппозиционными центрами за границей, а тут еще возникает риск подобных раздоров внутри Беларуси.

Добавлю: новая попытка создать партию «Вместе» может оживить подозрения части белорусской оппозиции насчет того, что Бабарико — это кремлевский проект .

Смотрите: с одной стороны, ходят упорные разговоры, что Кремль продавливает расширение простора для партий в рамках конституционной реформы в Беларуси, чтобы потом через пророссийские партии влиять на ее внутреннюю политику. С другой стороны — бывший руководитель банка с газпромовским капиталом упорно продвигает идефикс создания своей партии. В конспирологической логике вполне складывается некий пазл.

Впрочем, Карбалевич в отношении таких умозаключений скептичен и с иронией замечает: «Выглядит странно, что “агент Кремля” сидит в тюрьме, причем глухо, с перспективой быть осужденным на много лет, в то время как многие “агенты Запада” гуляют на свободе».

Эксперт: противникам Лукашенко логично создавать черно-белую ситуацию

Но даже если нет никакой реальной почвы под версией, что команда Бабарико работает в рамках кремлевского проекта, новая вспышка таких подозрений может отравить атмосферу в лагере оппонентов власти. Да и в принципе инициатива создания партии «Вместе» может привести к дополнительной фрагментации сил сторонников перемен.

Между тем, по мнению Карбалевича, оппонентам режима логично было бы идти к местным выборам и референдуму по новой конституции «некой единой платформой, единым союзом, единым списком, чтобы создать абсолютно черно-белую ситуацию, как это было на президентских выборах 2020 года, когда стихийно возник единый кандидат ».

В ходе новой электоральной кампании, которая начнется уже осенью, сторонники перемен могли бы от единой платформы, коалиции выдвигать кандидатов в местные советы, «и тогда можно было бы добиться повторения эффекта 2020 года», резюмировал собеседник Naviny.by.

Стоит добавить: предстоящая кампания, а тем более две кампании в одном флаконе выглядят для Лукашенко серьезным вызовом. И он, скорее, предпочтет перед этим испытанием максимально зачистить политическое поле, чем делать противникам подарки, в частности регистрацией их партий.

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