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МВД сообщило о задержании информатора ByPOL

29.03.2021 18:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники ГУБОПиК и бойцы СОБРа задержали 24-летнего уроженца Могилевщины, бывшего военного-контратника, который передавал в ByPOL информацию о сотрудниках органов, сообщает пресс-служба МВД.

До осени 2020 года задержанный служил по контракту в Витебске и неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил специальных операций, но его уволили за участие в уличных протестах против фальсификации выборов и насилия силовиков, сообщили в пресс-службе МВД.

После переезда в Минский район молодой человек предоставил ByPol информацию об управлении сил спецопераций Вооруженных сил. Затем получил свое первое задание: проверить достоверность данных о сотрудниках ГУБОПиК, которые прислал их бывший коллега Станислав Лупоносов.

Для этого информатор пришел домой к одному из оперативников, пообщался с его супругой. Через несколько дней он получил новую установку: вычислить и сфотографировать автомобиль того же оперативника, зафиксировать на снимках места его парковки. Вскоре после этого мужчину задержали.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сотрудники ГУБОПиК и бойцы СОБРа задержали 24-летнего уроженца Могилевщины, бывшего военного-контратника, который передавал в ByPOL информацию о сотрудниках органов,...
 
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