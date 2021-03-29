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На Тихановскую и ByPol завели уголовное дело за «подготовку теракта»

29.03.2021 18:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура на основании материалов, представленных МВД и КГБ, возбудила в отношении Светланы Тихановской и участников инициативы бывших силовиков ByPol уголовное дело за «подготовку акта терроризма в составе организованной группы».

На Тихановскую и ByPol завели уголовное дело за «подготовку теракта»

«Благодаря слаженной работе спецподразделений КГБ и МВД удалось выявить и своевременно пресечь серьезную террористическую угрозу», — цитирует генпрокурора Андрея Шведа пресс-служба ведомства.

 

 

Комитету государственной безопасности поручено незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для компетентных органов Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

 
 
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Генеральная прокуратура на основании материалов, представленных МВД и КГБ, возбудила в отношении Светланы Тихановской и участников инициативы бывших силовиков...
 
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