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На Тихановскую и ByPol завели уголовное дело за «подготовку теракта»
Источник материала: Навiны
Генеральная прокуратура на основании материалов, представленных МВД и КГБ, возбудила в отношении Светланы Тихановской и участников инициативы бывших силовиков ByPol уголовное дело за «подготовку акта терроризма в составе организованной группы».
«Благодаря слаженной работе спецподразделений КГБ и МВД
Комитету государственной безопасности поручено незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для компетентных органов Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
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Генеральная прокуратура на основании материалов, представленных МВД и КГБ, возбудила в отношении Светланы Тихановской и участников инициативы бывших силовиков...
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