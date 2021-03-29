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Вебинар по SAP EWM пройдет 8 апреля
Источник материала: БДГ
LeverX Group проведет вебинар “Как сэкономить до 15% времени на обработку заказов и перемещение внутри склада с помощью SAP EWM”.
Компания LeverX Group, которая на протяжении 17 лет является партнером немецкого гиганта SAP, проведет
Бесплатное онлайн-событие “Как сэкономить до 15% времени на обработку заказов и перемещение внутри склада с помощью SAP EWM” пройдет 8 апреля, в 16:00. Для участия нужна только
В роли спикера выступит Денис Кулицкий, руководитель функциональной группы по SAP EWM в LeverX Group, который поделится со слушателями опытом работы на реальных проектах и советами по внедрению технологии.
После вебинара участники смогут получить бесплатную консультацию SAP-эксперта.
О чем расскажут на вебинаре:
Событие будет полезно для топ-менеджеров, руководителей складского и логистического направлений, бизнес-аналитиков и всех, кто интересуется автоматизацией склада.
Денис Кулицкий, руководитель функциональной группы по SAP EWM в LeverX Group:
- Команда LeverX Group много лет работает с продуктами SAP, в том числе с Extended Warehouse Management. Опыт научил предугадывать возможные проблемы при внедрении продукта и помогать бизнесу максимально эффективно использовать возможности SAP EWM в складских процессах.
На этом вебинаре я хочу поделиться этими знаниями, помочь участникам события разобраться в продукте и ответить на их вопросы.
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LeverX Group проведет вебинар “Как сэкономить до 15% времени на обработку заказов и перемещение внутри склада с помощью SAP EWM”.
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