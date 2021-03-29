Вебинар по SAP EWM пройдет 8 апреля

LeverX Group проведет вебинар “Как сэкономить до 15% времени на обработку заказов и перемещение внутри склада с помощью SAP EWM”.

Компания LeverX Group, которая на протяжении 17 лет является партнером немецкого гиганта SAP, проведет вебинар о продукте для автоматизации управления складом - SAP Extended Warehouse Management.

Бесплатное онлайн-событие “Как сэкономить до 15% времени на обработку заказов и перемещение внутри склада с помощью SAP EWM” пройдет 8 апреля, в 16:00. Для участия нужна только регистрация .

В роли спикера выступит Денис Кулицкий, руководитель функциональной группы по SAP EWM в LeverX Group, который поделится со слушателями опытом работы на реальных проектах и советами по внедрению технологии.

После вебинара участники смогут получить бесплатную консультацию SAP-эксперта.

О чем расскажут на вебинаре:

Для какого бизнеса подходит SAP EWM, и какие проблемы решаются после автоматизации.

На чем экономит компания после внедрения умного SAP-решения.

Кейсы: как фармацевтическая компания и предприятие по производству автомобилей внедрили SAP EWM и изменили свои бизнес-процессы.

Как с помощью SAP настроить автоматизацию логистических цепочек.

Событие будет полезно для топ-менеджеров, руководителей складского и логистического направлений, бизнес-аналитиков и всех, кто интересуется автоматизацией склада.

Денис Кулицкий, руководитель функциональной группы по SAP EWM в LeverX Group:

- Команда LeverX Group много лет работает с продуктами SAP, в том числе с Extended Warehouse Management. Опыт научил предугадывать возможные проблемы при внедрении продукта и помогать бизнесу максимально эффективно использовать возможности SAP EWM в складских процессах.

На этом вебинаре я хочу поделиться этими знаниями, помочь участникам события разобраться в продукте и ответить на их вопросы.