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Задержан бывший военный-контрактник. Его обвинили в сливе данных об  оперативниках в BYPOL

29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На 24-летнего уроженца Могилевщины завели уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

В Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой сообщается о задержании 24-летнего уроженца Могилевщины, «который намеревался участвовать в массовых беспорядках и совершать преступления против государства».

Молодой человек оказал сопротивление, при себе у него был нож, сообщает БЕЛТА.

Задержанный до осени 2020 года служил по контракту в Витебске и неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил специальных операций, однако «за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах» его уволили.

Как рассказала Чемоданова, после переезда в Минский район молодой человек связался в Telegram-канале с инициативой BYPOL, предоставил информацию об управлении силами спецопераций Вооруженных Cил Беларуси. Затем получил свое первое задание: проверить достоверность данных о сотрудниках ГУБОПиК, которые прислал их бывший коллега Лупоносов.

Сообщается, что молодой человек пришел домой к одному из оперативников, пообщался с его супругой, но сбежал, увидев милиционера на лестничной площадке.

Через несколько дней он получил новую установку: вычислить и сфотографировать автомобиль того же оперативника, зафиксировать на снимках места его парковки. Вскоре после этого мужчину задержали.

Как сообщает МВД со ссылкой на слова задержанного, он «стремился оказать давление на милиционеров, чтобы те прекратили пресекать протесты, и даже сейчас готов на радикальные действия, включая применение оружия».

 
Теги: Витебск
 
 
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Осенью прошлого года военного уволили «за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах».
 
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