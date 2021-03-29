Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Никита: участие в "Евровидении" не гарантирует артистам коммерческого успеха

Беларусь участвует в песенных конкурсах "Евровидение" уже больше 15 лет. За это время наши исполнители не раз пытались "подстроиться под формат", но успешными можно назвать лишь некоторых: Дмитрий Колдун, NaviBand, Алена Ланская, "3+2", TEO и Зена.

В этом году "Евровидение" пройдет без Беларуси: Европейский вещательный союз дисквалифицировал группу "Галасы ЗМеста" за "политический подтекст". Впрочем, это лишь стало поводом задуматься о том, как устроен современный шоу-бизнес, и на чем сегодня базируется успех эстрадного артиста, считает генеральный директор Белорусской государственной филармонии Александр Никита.

"В последние несколько лет конкурс "Евровидение" стал предметом спекуляции то на тему ЛГБТ, то на тему "фриков"… Сейчас цифровые площадки гораздо успешнее, нежели все крупные конкурсы вместе взятые. Сегодня для того, чтобы запрос на того или иного артиста случился, необходим успех на цифровых ресурсах", - отмечает собеседник Sputnik.

Комментарий генерального директора Белгосфилармонии Александра Никиты слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Почему Беларусь не едет на "Евровидение - 2021"?

В этом году в Беларуси не проводился традиционный национальный отбор и представителем на конкурсе "Евровидение" была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с песней "Я научу тебя". Песня сразу вызвала неоднозначную реакцию в Youtube.

Всего за сутки она собрала более полумиллиона просмотров, 7,1 тысячи лайков против 42 тысяч дизлайков.

Сами музыканты поблагодарили своих фанатов за проявленный интерес и поддержку.

11 марта стало известно, что организаторы "Евровидения" не пропустили белорусскую песню к участию в конкурсе. Причина: в нынешнем виде музыкальная композиция "политизирована", и чтобы не получить дисквалификацию, ее необходимо поменять.

В итоге группа "Галасы ЗМеста" оперативно написала на конкурс сразу две новые песни. Выбрали одну - под названием "Песенка". Но и ее Европейский вещательный союз забраковал: Беларусь отстранили от участия в конкурсе "Евровидение".

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