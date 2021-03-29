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МАРТ проверил цены на лекарства в аптеках и нашел превышение максимума

29.03.2021 18:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В январе в Беларуси ввели НДС на импортные лекарства (раньше налога не было), а затем запретили аптекам поднимать цены. Тогда же Министерство антимонопольного регулирования и торговли вывесило на своем сайте анкету для жалоб на завышение цен аптеками. Спустя два месяца выяснилось, что некоторые попались на необоснованном завышении цен.

Напомним, прямо в канун 2021 года в Беларуси изменили Налоговый кодекс. А уже 1 января ввели 10%-й НДС для импортных лекарств и медицинских товаров, которые раньше освобождались от налога. Список товаров и лекарств очень большой: активированный уголь, пузырьки спиртовых настоек, градусники, тонометры, оправы для очков, растворы для контактных линз, компрессионный трикотаж, ортопедическая обувь, кресла-коляски, противопролежневые матрацы и многое другое. В итоге с 1 января огромное количество импортных товаров стало облагаться НДС при ввозе в страну, но остатки в аптеках и магазинах еще можно было продавать по старым ценам. А с 1 февраля продавцы начислили новый налог и на складские запасы. После этого власти запретили аптекам повышать цены на лекарства.

За последующие два месяца МАРТ внимательно проанализировал жалобы покупателей и проверил указанные в них цены на лекарства. Выяснилось, что некоторые аптеки нарушили требования законодательства (а оно, напомним, устанавливает максимальные торговые надбавки на лекарства).

Хозяйствующим субъектом при формировании розничной цены на лекарственные средства: «Нифекард ХЛ» (Словения, 30 мг, №30), «Доксициклин» (ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», капсулы 100 мг, №10), «Ксарелто» (Германия, 20 мг, №28) применены торговые надбавки, превышающие предельный уровень, установленный Указом, — сообщили в МАРТ.

Как пояснили в пресс-службе министерства, превышение цен было «не космическим». Сейчас на субъект хозяйствования составили протокол о нарушении должностным лицом установленного порядка установления (формирования) и (или) применения цен (тарифов) и передали его в Экономический суд Минска. Владельцу аптеки грозит штраф до 40 базовых величин.


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Теги: Минск
 
 
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В январе в Беларуси ввели НДС на импортные лекарства (раньше налога не было), а затем запретили аптекам поднимать цены. Тогда же Министерство антимонопольного...
 
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