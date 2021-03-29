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Минфин приостановил лицензию «Ласерта» по операциям с ценными бумагами

29.03.2021 18:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерство финансов приняло решение приостановить лицензию ООО «Ласерта» на выполнение профессиональной и биржевой деятельности. Причина — компания не устранила нарушение. В частности, не выполнила обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет.

— Приостановление действия лицензии распространяется на все ее составляющие (дилерская, брокерская и депозитарная деятельность), — говорится на сайте министерства.

— Не позднее 16 апреля 2021 года ООО «Ласерта» обязано устранить выявленные нарушения. В случае неустранения указанных нарушений или неуведомления Министерства финансов об их устранении действие лицензии ООО «Ласерта» после 16.04.2021 не возобновится и Министерством финансов будет принято решение о прекращении действия данной лицензии, — добавляет министерство.

Минфин отмечает, что клиенты компании могут расторгнуть договоры и заключить их с другими профессиональными участниками рынка.

Интересно, что в службе поддержки клиентов обещают, что у компании будет «просто другое юридическое лицо».

— Не переживайте, это не влияет ни на физические лица, ни на юридические, наоборот, компания развивается и идет отделение депозитарной деятельности от брокерской. Никаких потрясений не случится, — убеждают в службе поддержки. — Лицензия не приостанавливается. А лишь меняется название.

Официального комментария на сайте компании пока нет. Оперативно его получить не удалось. Как только мы его получим, сразу же опубликуем.

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Министерство финансов приняло решение приостановить лицензию ООО «Ласерта» на выполнение профессиональной и биржевой деятельности. Причина — компания не...
 
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