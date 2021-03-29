«Знаете Мертвое море? Его убила Тихановская». Беларусы подсказывают Генпрокуратуре, в чем еще можно обвинить лидеров перемен

Источник материала: KYKY

Никогда такого не было и вот опять: Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и By_Pol за подготовку теракта. Генпрокурор Андрей Швед с уверенностью заявил: «Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта».

Мы лишь напомним, что впервые об угрозе теракта в Минске сообщила как раз By_Pol. Инициатива утверждала, что «власть» планировала совершить теракт в одном из зданий ОВД в День Воли — с целью дискредитации протестного движения. Вскоре в госСМИ появилась новость о том, что теракт таки предотвратили. А тех милиционеров, которым это якобы удалось, Лукашенко предложил представить к госнаградам.

На информацию, что Тихановская стала фигурантом уголовного дела тех, кто теракт якобы затеял, офис Светланы отреагировал так: «Просто над шутками про Ника и Майка больше никто не смеется, поэтому Генпрокуратура предлагает новый мем».

Как реагируют соцсети

Светлана Тихановская пыталась взорвать наши сердечки. Пойду свидетелем. — Boska (@volnylitvin) March 29, 2021

Ещё раз скажу, что нет президента кроме @Tsihanouskaya и @Motolko пророк её))) — Таварыш Браўзэр (@tavarysh_b) March 29, 2021

Генпрокуратура признала, что Светлана Тихановская — просто бомба. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) March 29, 2021

Представляю, как сейчас обидно вагнеровцам: они готовили дестабилизацию обстановки и месяцами прячутся по белорусским лесам, но дело возбуждают в отношении Тихановской, а не их — kazartsev (@kzrtsv) March 29, 2021

Не может не удивлять перевоплощение @Tsihanouskaya .

От приготовления котлет до приготовления терактов и государственного переворота за пол года - это впечатляюще. — Gypsynkov (@gypsynkov) March 29, 2021