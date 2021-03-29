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«Знаете Мертвое море? Его убила Тихановская». Беларусы подсказывают Генпрокуратуре, в чем еще можно обвинить лидеров перемен

29.03.2021 18:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Никогда такого не было и вот опять: Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и By_Pol за подготовку теракта. Генпрокурор Андрей Швед с уверенностью заявил: «Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта». 

Мы лишь напомним, что впервые об угрозе теракта в Минске сообщила как раз By_Pol. Инициатива утверждала, что «власть» планировала совершить теракт в одном из зданий ОВД в День Воли — с целью дискредитации протестного движения. Вскоре в госСМИ появилась новость о том, что теракт таки предотвратили. А тех милиционеров, которым это якобы удалось, Лукашенко предложил представить к госнаградам.

На информацию, что Тихановская стала фигурантом уголовного дела тех, кто теракт якобы затеял, офис Светланы отреагировал так: «Просто над шутками про Ника и Майка больше никто не смеется, поэтому Генпрокуратура предлагает новый мем».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Никогда такого не было и вот опять: Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и By_Pol за подготовку теракта. Генпрокурор Андрей Швед с...
 
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