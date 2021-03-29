В минском прокате - сразу два лидера. Рассказываем, что это за фильмы

Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, рассказываем, какой фильм вырвался вперед и стал лидером проката. По итогам прошлой недели таких картин сразу две: это фантастическая «Годзилла против Конга» и боевик Ильи Найшуллера «Никто» . Эта и другие новости от минских кинотеатров — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото предоставлено организаторами

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 22−28 марта

« АртКинотеатр »

1. Годзилла против Конга

2. Райя и последний дракон

3. Игры шпионов

4. Пальма

5. Никто

« КиноМинска »

1. Годзилла против Конга

2. Райя и последний дракон

3. Никто

4. Пара из будущего

5. Душа

Silver Screen cinemas

1. Годзилла против Конга

2. Райя и последний дракон

3. Игры шпионов

4. Поступь хаоса

5. Айнбо. Сердце Амазонии

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Никто

2. Годзилла против Конга

3. Игры шпионов

4. Батя

5. Пальма



Кадр из фильма «Годзилла против Конга»

Списки кассовых фильмов от столичных кинотеатров выглядят как никогда разрозненно. Если судить по бокс-офису, то лидером проката стала премьерная картина «Годзилла против Конга» — о ней чуть позже. Зрители кинокомплекса «Falcon Club Бутик Кино» с таким заявлением не согласились и выбрали своего лидера — первый голливудский фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» , одного из фаворитов позапрошлой недели . Кстати, такая дихотомия наблюдается не только в минском прокате: «Годзилла против Конга» возглавила российский прокат прокат, а «Никто» — американский (и это беспрецедентно ).

На школьных каникулах львиную долю зрителей составили родители с детьми — отсюда и интерес к семейным лентам «Райя и последний дракон» , «Айнбо. Сердце Амазонии» , «Пальма» и пиксаровскому хиту «Душа» , который на прошлой неделе, казалось бы, выбыл из кассовой гонки, но продолжает идти в кино.

Российские комедии тоже не собираются исчезать из числа лидеров. «Пара из будущего» и «Батя» до сих пор в почете у минчан. Кроме того, заработанной кассой за неделю могут похвалиться детективные «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем и премьера недели — «Поступь хаоса» .

Весь уик-энд минчане ходили за порцией экшена в кино. Ведь премьерная лента — неплохой вариант для тех, кто не против побывать в выдуманных киномирах и на два часа выпасть из действительности. Тем более если на экране в бою сойдутся два культовых персонажа, для кого-то любимых. Критики отмечают , что экшен отлично снят, а акценты наконец-то расставлены на монстрах, а не на людях.

Сюжет такой: Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них — девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами, — лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

И хотя фильм не попал в топы кинотеатров, рекомендуем вам обратить на него внимание. Картина канадского интеллигента Филиппа Фалардо «Мой роман с Сэлинджером» (или «Мой год в Нью-Йорке») — фильм открытия 70-го Берлинале. Его называют чисто хипстерским кино: тут вам и признание в любви Сэлинджеру, и прекрасный каст, и винтажный реквизит, и запечатленное на экране дыхание «Большого яблока». Лента балансирует на грани авторского и массового кино, что вообще свойственно фестивальным комедиям (а таких до минского проката доходит не так уж и много).

Нью-Йорк 90-х, в нем бурлит жизнь, он как магнит притягивает молодых и талантливых. Юной Джоанн выпадает удача: она устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка. Втайне она мечтает писать и теперь разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке — великий Дж. Д. Сэлинджер, который как мудрый старый профессор готовит ее к финальному экзамену во взрослую жизнь.