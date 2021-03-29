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В Беларуси снизились цены на популярные iPhone - вот сколько они сейчас стоят
Источник материала: Tut.by
Официальные цены некоторых популярных моделей iPhone в Беларуси снизились. Посмотрели, на сколько.
О снижении цен по 11 апреля на определенные модели смартфонов Apple заявило несколько продавцов, официально предлагающих аппараты в Беларуси, например CafeConnect, A1, МТС, i-Store, «5 элемент». Предположим, что подобные условия действуют и у других официальных реселлеров.
Например,
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Девайсы опустились в цене на несколько сотен рублей.
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