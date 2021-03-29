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В Беларуси снизились цены на популярные iPhone - вот сколько они сейчас стоят

29.03.2021 18:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальные цены некоторых популярных моделей iPhone в Беларуси снизились. Посмотрели, на сколько.


Фото: The Verge

О снижении цен по 11 апреля на определенные модели смартфонов Apple заявило несколько продавцов, официально предлагающих аппараты в Беларуси, например CafeConnect, A1, МТС, i-Store, «5 элемент». Предположим, что подобные условия действуют и у других официальных реселлеров.

Например, iPhone SE (2020) в версии на 64 ГБ стоит 1399 рублей, а модель с 128 ГБ хранилища — 1599 рублей. Более популярный iPhone 11 (64 ГБ) временно оценили в 2199 рублей, вариант на 128 ГБ — в 2399 рублей. А еще упала стоимость последних аппаратов компании — iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max. Так, iPhone 12 (64 ГБ) оценили в 2999 рублей, 128 ГБ — в 3199 рублей. Увеличенный iPhone 12 Pro Max с накопителем в 128 ГБ стоит 3999 рублей, а в 256 ГБ — 4399 рублей.

 
 
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Девайсы опустились в цене на несколько сотен рублей.
 
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