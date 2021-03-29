«Похищение детей для чайников». Как отцы крадут детей у матерей

Источник материала: Tut.by

В Сети обсуждают громкую историю: бизнесмен Станислав Сажин не только украл дочь у бывшей жены, но еще и открыл онлайн-курсы для мужчин под названием «Похищение детей для чайников». То есть он учит отцов, как украсть ребенка у матери. И называет себя «самый известный ускользатор от матери с ребенком в рунете».

Самое любопытное, что мужчина сам ушел из семьи к другой женщине, когда ребенку исполнился год. Однако спустя несколько лет он вдруг передумал и решил вернуться назад. А когда жена не захотела возобновлять отношения с бывшим мужем, он, по всей видимости, вспомнил, что у него есть еще и дочь, с помощью которой можно отлично отомстить несговорчивой бывшей.

Он взял девочку якобы на выходные, и больше мать ребенка не видела. Оказалось, он все заранее тщательно организовал и увез девочку в другой город. Говорят, что через Минск он перевез ее за границу.

— Ты обещал, что разрешишь нам разговаривать каждый день, — пишет несчастная мать.

— А ты обещала меня любить, — отвечает он, тем самым красноречиво доказывая, что ребенок — всего лишь орудие мести и разменная монета.

Где отец и дочь находятся сейчас, неизвестно. Для того чтобы подать в международный розыск, оснований недостаточно, так как фактически ребенок находится с одним из родителей.

То есть это не больше, чем семейный конфликт из серии «сами разберутся». Даже если судом место жительства определено с матерью, не лишенный родительских прав отец имеет те же права, независимо от того, видел его когда-нибудь ребенок или нет.

А бывает, что суд становится на сторону влиятельного отца, даже несмотря на то, что его обвиняют в насилии. Здесь показательна недавняя история о том, как певец Серега отсудил детей у бывшей жены. Напомним: весной прошлого года Серега забрал детей с тренировки и увез их в неизвестном направлении. Затем певец пресек всякое общение с матерью — даже разговоры по телефону. Бывшая жена рассказывает о том, что Серега ее бил, да еще и на глазах у детей, а также пренебрегал отцовскими обязанностями. Склонность рэпера к домашнему насилию и агрессии подтвердила и его родная сестра.

Но во время судебного разбирательства, которое длилось целый год, певец заявил, что никаких доказательств сказанного у супруги нет , и дети остались с ним.

И подобные случаи отнюдь не редкость. Например, можно вспомнить труднейшую ситуацию, в которую попала Илона Геращенко . Или известный случай с хоккеистом Никитой Зайцевым, который выкрал детей у матери , увез за границу и не дает им общаться даже по телефону.

Бывает и хуже: ребенок в принципе не знает о том, что у него есть мама, потому что отец выкрал его в младенчестве.

Так как проблема широко распространена, а бороться с ней в одиночку практически невозможно, в соседней России, например, существуют организации, специализирующиеся на этом вопросе: «Стопкиднеппинг», «Защитники детства» или общественное движение «Права родителей».

Но также легко нашелся и сайт, который в противовес защитникам предлагает оригинальную услугу: помочь украсть детей у матерей — всё с тарифами и расценками, вплоть до репортажной съемки непосредственной «конфликтной ситуации», как они это называют.

Получается, что в семейных отношениях нас никто не в силах защитить. И особенно это касается наиболее уязвимых — женщин и детей.

Люди редко расходятся по-хорошему. Каждый качает свои права, не думая о том, что у ребенка они тоже есть, в том числе и право на полноценное общение с обоими родителями.



Фото: pinterest.com

Конечно, и матери бывают непутевые — когда спустя четыре, шесть, восемь лет внезапно, как снег на голову, материализуются из ниоткуда. Срочно нужно забрать кровиночку — и вырвать ее из привычного и налаженного быта, обустроенного отцом или бабушками-дедушками. Но таких, согласитесь, несравнимо меньше, чем опомнившихся папаш, которые внезапно решают, что нужно исполнить свой отцовский долг любой ценой.

Еще один момент, о котором часто можно услышать в таких обсуждениях: мол, одна из причин, по которым отцы забирают детей жить к себе — это нежелание платить бывшей жене алименты. То есть проще лишить ребенка матери, чем платить ей какие-то деньги. Как будто бы речь идет о неких астрономических суммах, а не о мизерном вкладе в воспитание и развитие собственного же ребенка.

У нас почему-то все время получаются какие-то крайности: либо мужчины вообще не видят после развода своих детей, полностью вычеркивая их из жизни, либо вот таким вот жестким образом лишают их самого дорогого — матери.



Фото: unsplash.com

Во всех зарубежных романах есть такая стереотипная картина жизни детей разведенных родителей: они вечно с тяжелыми рюкзаками за спиной, потому что живут на два дома — две недели с матерью, две недели с отцом. Есть мнение, что это стрессовая для детей ситуация, но с другой стороны и плюсы огромны: у детей есть и отец, и мать, оба родителя вносят полноценный вклад в воспитание детей, что на минуточку огромная разгрузка для женщины, а не так, как у нас, — традиционно всё тянет она одна.

А потом внезапно мужчина решит, что ребенку лучше жить с ним, и не позволит матери видеться с ним годами. Нормально ли это?

Логично предположить, что подобный отрыв от матери, резкая смена обстановки, жизнь с практически чужим для ребенка человеком станет для него таким колоссальным стрессом, что всю дальнейшую жизнь придется работать на психотерапевтов.

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