Ковры с белорусской пропиской за десять секунд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С чего начинается создание ковра? Как шарики полипропилена превращают в мягкую пушистую нить? И как работает ткацкий станок размером со школьный стадион и высотой в несколько этажей?

«Раньше использовали обычный полипропилен, состоящий из 144 элементарных нитей, сейчас мы работаем с ультрамягким материалом, состоящим из 360 элементарных нитей. Наши ковры стали еще мягче», – говорит начальник прядильного цеха Владислав Загрещенко.