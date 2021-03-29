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Ковры с белорусской пропиской за десять секунд

29.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С чего начинается создание ковра? Как шарики полипропилена превращают в мягкую пушистую нить? И как работает ткацкий станок размером со школьный стадион и высотой в несколько этажей?

«Раньше использовали обычный полипропилен, состоящий из 144 элементарных нитей, сейчас мы работаем с ультрамягким материалом, состоящим из 360 элементарных нитей. Наши ковры стали еще мягче», – говорит начальник прядильного цеха Владислав Загрещенко.

В этом выпуске программы «Сделано в Евразии» отправляемся на крупнейшее в Беларуси текстильное предприятие, чтобы узнать, как из шести цветов создать бессчетное количество рисунков и за десять секунд превратить белое полотно в роскошный ковер.



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Отправляемся на крупнейшее в Беларуси текстильное предприятие в программе «Сделано в Евразии».
 
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