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Ковры с белорусской пропиской за десять секунд
29.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С чего начинается создание ковра? Как шарики полипропилена превращают в мягкую пушистую нить? И как работает ткацкий станок размером со школьный стадион и высотой в несколько этажей?
В этом выпуске программы
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Отправляемся на крупнейшее в Беларуси текстильное предприятие в программе «Сделано в Евразии».
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