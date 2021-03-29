В Беларуси биометрические платежи будут возможны уже в середине этого года

Белорусы смогут совершать биометрические платежи уже в середине этого года

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1». Биометрические платежи могут ввести в Беларуси уже в середине 2021 г. Такая информация, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».













Таким образом, когда клиент зайдет в банк или магазин, система сможет опознать его для совершения платежей и предложить целевые продукты.





Отметим, что на трех станциях Минского метрополитена уже тестируется технология оплаты проезда с помощью биометрической системы. Такая же система проверяется и на пограничных переходах при проверке документов.



