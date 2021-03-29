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В Беларуси биометрические платежи будут возможны уже в середине этого года

29.03.2021 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно прогнозам аналитиков, с учетом того что банки станут собирать биометрические сведения о клиентах, новые технологии можно будет внедрить в CRM-системы в банках и ритейле.

Белорусы смогут совершать биометрические платежи уже в середине этого года
Биометрические платежи могут ввести в Беларуси уже в середине 2021 г. Такая информация, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».



 Таким образом, когда клиент зайдет в банк или магазин, система сможет опознать его для совершения платежей и предложить целевые продукты.

Отметим, что на трех станциях Минского метрополитена уже тестируется технология оплаты проезда с помощью биометрической системы. Такая же система проверяется и на пограничных переходах при проверке документов.
 
Теги: Минск
 
 
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Согласно прогнозам аналитиков, с учетом того что банки станут собирать биометрические сведения о клиентах, новые технологии можно будет внедрить в CRM-системы в...
 
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