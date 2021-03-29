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Нас 30 лет отселяют: что думают жители домов, которые определили "под снос"

29.03.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Отселение минчан из частного сектора уже стало в некотором смысле городской легендой. Десятки лет люди знают, что однажды их дома снесут – но бульдозеры не торопятся, и минчане продолжают жить в частном секторе.

"Кто их будет сносить? Земли хватает, построят в другом месте!" – отмахнулась одна из местных жителей, которая ждала на остановке автобуса.

Ожидание – понятие, с которым жители здешних улиц хорошо знакомы. В выселение они не верят, причем многие – настолько, что осмеливаются на ремонт дома, хоть в любой момент могут узнать, что здание все же решили снести, а жителей – отселить с выплатой компенсации.

Такой момент для жильцов шести усадебных территорий Минска наступил как раз сегодня.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей рассказала, где в ближайшее время снесут частный сектор. Сейчас как раз оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирных домов.

Корреспонденты Sputnik отправились в район улицы Орловской: здешние домики как раз могут попасть под снос. Мы рассчитывали встретить местных жителей в чемоданном настроении, но нет – они по-прежнему отмахиваются и говорят: "Нас уже тридцать лет сносят".

"Как на пороховой бочке"

"Приходили оценщики, ходили по всем домам, но мы до сих пор ничего толком не знаем, все это неопределенно. Нас сносят с 82-го года", – рассказала одна из местных жительниц.

Она живет на улице Щедрина, как раз на той стороне, которая попадает под снос. Из-за неопределенного статуса дома люди много лет не могут сделать перепланировку – это запрещено. Нельзя просто так даже поменять даже крышу!

"Нужно согласование, много документов. Живем как на пороховой бочке", – рассказывает женщина.

В машине у дома сидит ее муж, он прожил в этом районе уже пятьдесят лет и не хочет никуда отселяться. "А я уже тридцать", – говорит его супруга.

Переезжать семья не хочет и вспоминает, что приехала в этот район, когда в округе ничего не было. А сейчас есть все, так что местные жители будут рады, если им просто разрешат "довести дом до ума", вместо того, чтобы предлагать компенсацию.

© Sputnik
В районе есть и дома, в которых нет воды, и дома, где нет газа – их жильцы двумя руками за переезд. Но те, кто несмотря ни на что реконструировал дома, сноса не хотят

Даже новости из Мингорисполкома не убеждают людей в том, что скоро придется съехать. Житель соседнего дома, который не подпадает под снос, не верит, что скоро придется прощаться с соседями. Говорит, школу на той стороне улицы закрыли на ремонт, а детей на год отправили учиться в другие заведения. А это значит, что школу планируют не сносить, а реставрировать. Так что и соседним домам, считает собеседник Sputnik, рано собирать чемоданы.

"Поменяю только на дом в частном секторе"

Даже жители новостроек грустят, когда их спрашивают о сносе частного сектора. Говорят, что предвидели это, когда покупали квартиры, но предпочли бы и дальше, выглядывая в окно, видеть внизу колоритные дворики и слышать лай здешних собак, а не заглядывать в окно соседней новостройки.

"Конечно, это райское место, все рядом, мы давно здесь живем. Условия у нас все есть, дом, конечно, староватый, его надо бы реконструировать, но не можем, потому что его сносят. И мы без реконструкции уже лет тридцать – столько лет нас сносят", – рассказывает местная жительница Тамара.

Она признает: минусы жизни в частном секторе есть – "но плюсы преобладают".

"Хорошо было бы поменять на дом или на хорошую квартиру в хорошем районе, желательно, Центральном", – говорит собеседница.

В районе есть и дома, в которых нет воды, и дома, где нет газа – их жильцы двумя руками за переезд. Но те, кто несмотря ни на что реконструировал дома, сноса не хотят.

"Жить-то надо, жизнь продолжается. Вот и мы в прошлом году дом покрасили, в этом хотим крышу поменять, но в никуда деньги вкладывать жалко", – говорит собеседница.

Сторонников жизни в центре города здесь много, но не меньше и тех, кто просто любит частный сектор.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минусы жизни в частном секторе есть, но мнению его жителей, плюсы несомненно преобладают

"Я сегодня в интернете прочла, что дома на некоторых улицах планируют снести. Сама я тоже живу в частном секторе, но мы пока еще новые, нас не трогают. Мы ничего не ждем, никаких передвижек не планируем, живем сегодняшним днем", – рассказала еще одна местная жительница.

Она уверяет – свой дом в частном секторе согласилась бы поменять только на дом в частном секторе.

А на что предложат поменять свои дома жителям частного сектора, который может уйти под снос, узнаем позже.

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Теги: Минск
 
 
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