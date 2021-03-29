Что произойдет с организмом, если бросить курить

Источник материала: Sputnik Беларусь

Курение — одна из самых распространенных сегодня вредных привычек. Ни для кого не секрет, что приводит тяга к табаку к ряду негативных для организма последствий — вплоть до онкологических заболеваний.

Как говорят ученые, табачный дым содержит около четырех тысяч химических веществ, из них по крайней мере 250 вредны для здоровья человека.

Однако, если отказаться от курения, положительные перемены в организме начнутся практически сразу. Уже через восемь часов придет в норму уровень кислорода в крови, а через два дня из организма выйдет весь никотин. Что еще произойдет с вашим организмом, если вы бросите курить прямо сейчас — смотрите в инфографике РИА Новости .

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