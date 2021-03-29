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Что произойдет с организмом, если бросить курить
29.03.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как говорят ученые, табачный дым содержит около четырех тысяч химических веществ, из них по крайней мере 250 вредны для здоровья человека.
Однако, если отказаться от курения, положительные перемены в организме начнутся практически сразу. Уже через восемь часов придет в норму уровень кислорода в крови, а через два дня из организма выйдет весь никотин. Что еще произойдет с вашим организмом, если вы бросите курить прямо сейчас — смотрите в инфографике
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Если вы откажетесь от курения, положительные изменения в организме начнут происходить практически сразу же. Подробнее смотрите в инфографике Sputnik.
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