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Водитель: «Лишили прав за сигнал на проспекте, а я в указанном месте не был и сигнал не подавал»

29.03.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В четверг, 25 марта, МВД сообщило о выявлении сотрудниками ГАИ 43 транспортных средств, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами. По всем фактам был начат административный процесс. Позже поступила информация от ГАИ Минска: водителей лишают права управления транспортными средствами за необоснованную подачу звукового сигнала. Сегодня в чат-бот Onliner написал один из таких водителей.

Протокол

Водителя зовут Петр, он рассказал корреспонденту Onliner, что получил от ГАИ протокол, составленный по ч. 4 ст. 18.13 Кодекса об административных правонарушениях. Полностью формулировка в КоАП звучит так: «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия». Нарушение, к слову, влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.

Изучаем протокол: автомобиль Audi A6; место совершения правонарушения: г. Минск, проспект Дзержинского, 1е; время: 25 марта, 18:29.

Выдержка из протокола: «...управляя вышеуказанным автомобилем, двигался вблизи дома №1е по проспекту Дзержинского со стороны 1-го переулка Извозного в направлении площади Богушевича в г. Минске, подавал звуковые сигналы, не связанные с предотвращением дорожно-транспортного происшествия, в месте проведения массовых мероприятий, чем нарушил правила пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия».

Водитель: «Лишили прав за сигнал на проспекте, а я в указанном месте не был и сигнал не подавал»

Версия водителя

— Сигнал я не подавал и в указанном в протоколе месте не был. Никто меня не остановил, протокол прислали на следующий день в Telegram, а вместе с протоколом — повестку, — рассказал Петр корреспонденту Onliner.

По этой повестке водителю надлежало явиться в Госавтоинспекцию 27 марта. Он явился.

Водитель: «Лишили прав за сигнал на проспекте, а я в указанном месте не был и сигнал не подавал»

— Пришел в указанное в повестке время. Оказывается, поступил звонок на «102» от гражданина, который не представился и пожаловался на то, что я подавал сигналы. На этом все доказательства исчерпаны, — говорит наш читатель. — Я сказал, что не согласен с протоколом: в указанном месте и в указанное время не находился.

Водитель пояснил, что его действительно могли видеть на проспекте Дзержинского, но на другом участке проспекта, к тому же он двигался в противоположном направлении.

— Мог ли из недоброжелателей кто-то подставить вас?

— Я такую версию тоже в ГАИ озвучил. Там мне устно ответили, что это был их сотрудник, но в протоколе и в материалах дела он не фигурирует, — утверждает наш читатель. — У меня «Погоня» сзади наклеена, может быть, поэтому решили, что я сигналил.

В результате было вынесено решение — то самое, о котором говорила столичная Госавтоинспекция.

— Получил 3 базовые штрафа и лишение прав на 12 месяцев, — рассказал водитель.

Он добавил, что готовит документы и намерен обращаться в суд.

— Без водительского удостоверения жить можно будет, но сложнее. Буду бороться за права, — отметил наш читатель.

ГАИ

Как уже сообщала ГАИ Минска, рассмотрение дел об административных правонарушениях в отношении водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, началось на следующий же день, 26 числа.

— В отношении данных участников дорожного движения в настоящее время вынесены решения, связанные с лишением права заниматься определенной деятельностью (лишение права управления транспортными средствами)», — проинформировали в Госавтоинспекции. — Одновременно сообщаем, что в отношении ряда водителей за аналогичное правонарушение также начат и ведется административный процесс с целью привлечения последних к административной ответственности.

Также напомним, что согласно ПДД звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 25 марта, МВД сообщило о выявлении сотрудниками ГАИ 43 транспортных средств, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами. По всем...
 
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