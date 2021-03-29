Вновь «изменяется» цена на топливо — в сторону подорожания

Источник материала: Onliner

Начало недели, сообщение от «Белнефтихима» об «изменениях», +1 копейка. Совпадение? По данным концерна, с января цены на нефть выросли в среднем на 22,5%, а цены на топливо в сопредельных странах поднялись на 10—16%. По подсчетам того же «Белнефтихима», в Беларуси с начала года цены на топливо выросли на 3,3%. Поэтому, наверняка решили там, пора догонять.

«В марте 2021 года продолжается рост стоимости нефти на мировом рынке, — объясняют в „Белнефтихиме“. — При некотором снижении котировок марки Brent, отмечающемся в последние несколько дней, среднее значение котировок с 1 по 25 марта 2021 г. составило около 66 долларов США за баррель, увеличившись к уровню января 2021 года на 20 процентов. На основании мониторинга цен на углеводородное сырье, в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 30 марта 2021 года изменяются».

Изменения, как уже привыкли автомобилисты, выразились в повышении:

АИ-92 — 1,78 руб.,

АИ-95 — 1,88 руб.,

АИ-98 — 2,10 руб.,

ДТ — 1,88 руб.

Как утверждает концерн, с начала года цены на АЗС в стране увеличились на 4,3 процента. «Стоимость белорусского топлива остается на более низком уровне (на 29—53 процента), чем в сопредельных государствах, за исключением России, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья», — говорится в сообщении «Белнефтихима».