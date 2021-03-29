ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Skoda Kodiaq: произведено более 600 тысяч экземпляров кроссовера

29.03.2021 19:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Менее пяти лет понадобилось Skoda для выпуска более 600 тысяч экземпляров кроссовера Kodiaq, с которого чешская компания начала активное освоение сегмента SUV.


Официальная премьера Kodiaq состоялась 1 сентября 2016 года, производство автомобиля на заводе в чешском городе Квасины стартовало в октябре того же года. Продажи кроссовера начались весной 2017 года. В настоящее время модель собирается не только в Чехии, но также в России, Китае и Индии, и продается в 60 странах мира. Также на счету Kodiaq более 40 международных наград.


Вслед за Kodiaq последовали и другие «паркетники» Skoda — Karoq, Kamiq, полностью электрический Enyaq iV, а также Kushaq, представленный компанией в этом году. По итогам же минувшего года на модели сегмента SUV пришлось почти 40% мировых продаж Skoda.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Менее пяти лет понадобилось Skoda для выпуска более 600 тысяч экземпляров кроссовера Kodiaq, с которого чешская компания начала активное освоение сегмента SUV.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ковры с белорусской пропиской за десять секунд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by