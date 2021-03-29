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Skoda Kodiaq: произведено более 600 тысяч экземпляров кроссовера
Источник материала: Tut.by
Менее пяти лет понадобилось Skoda для выпуска более 600 тысяч экземпляров кроссовера
Официальная премьера Kodiaq состоялась 1 сентября 2016 года, производство автомобиля на заводе в чешском городе Квасины стартовало в октябре того же года. Продажи кроссовера начались весной 2017 года. В настоящее время модель собирается не только в Чехии, но также в России, Китае и Индии, и продается в 60 странах мира. Также на счету Kodiaq более 40 международных наград.
Вслед за Kodiaq последовали и другие «паркетники» Skoda — Karoq, Kamiq, полностью электрический Enyaq iV, а также
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Менее пяти лет понадобилось Skoda для выпуска более 600 тысяч экземпляров кроссовера Kodiaq, с которого чешская компания начала активное освоение сегмента SUV.
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