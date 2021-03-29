Чешский клуб решил расстаться с Андреем Костицыным

Источник материала: Tut.by

Чешский клуб «Пардубице» не будет продлевать контракт с белорусским нападающим Андреем Костицыным. Об этом сообщает Hokej.cz .



hockey.by

36-летний форвард пополнил ряды чешской команды два месяца назад. За это время он провел 20 матчей, набрав 15 (5+10) очков и 43 минуты штрафа. Помимо результативных действий, Костицын-старший отметился двумя дисквалификациями за грубость.

«Пардубице» уже завершил выступление в чемпионате Чехии, вылетев в четвертьфинале плей-офф.