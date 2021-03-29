Цены на автомобильное топливо вырастут восьмой раз с начала года

«Белнефтехим» объявил о восьмом в этом году подорожании автомобильного топлива. Повышение цен традиционно составит одну копейку, следует из сообщения концерна.





С 30 марта розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро — 1,78 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,88 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,10 рубля, дизтопливо — 1,88 рубля.

Ранее цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10 и 16 марта.