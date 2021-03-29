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Цены на автомобильное топливо вырастут восьмой раз с начала года

29.03.2021 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белнефтехим» объявил о восьмом в этом году подорожании автомобильного топлива. Повышение цен традиционно составит одну копейку, следует из сообщения концерна.

Цены на автомобильное топливо вырастут восьмой раз с начала года

С 30 марта розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро — 1,78 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,88 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,10 рубля, дизтопливо — 1,88 рубля.

Ранее цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10 и 16 марта.

Согласно подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 3,96%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 4,44%, АИ-92-К5-Евро — на 4,71%.

 
 
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«Белнефтехим» объявил о восьмом в этом году подорожании автомобильного топлива. Повышение цен традиционно составит одну копейку, следует из сообщения концерна.
 
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