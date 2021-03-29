Лебедько: «Путин не может спокойно воспринимать последствия дружбы с Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

Переговоры по урегулированию конфликта в Беларуси невозможны без участия России, уверен директор центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько.





— На сегодняшний день ведущие страны и международные организации заявили о поддержке инициативы Светланы Тихановской о переговорах. Но, на мой взгляд, есть одно слабое место. Если мы говорим о полномасштабном диалоге как транзите власти для Лукашенко, здесь надо находить место для Российской Федерации, — подчеркнул Лебедько в эфире «Эха Москвы» . — И тут большой вопрос, насколько европейцы и США смогут предложить привлекательные стратегии для Кремля и Владимира Путина.

Большие надежды в решении белорусского вопроса политик возлагает на администрацию президента США Байдена через рычаги влияния на РФ. В то же время, по мнению Лебедько, Путин и сам заинтересован в транзите власти в Беларуси не меньше, чем остальные. Однако у России есть свои планы на Беларусь.

— Я думаю, что Кремль хотел бы, чтобы Лукашенко тихонько ушел, и на его место пришел не токсичный, пророссийски настроенный политик, — полагает директор центра «Европейский диалог».

Он отметил, что смена российского посла в Беларуси и госсекретаря Союзного государства также связаны с готовящимся транзитом Лукашенко.

— Мне кажется, что Кремль все-таки хочет, чтобы Лукашенко провел конституционную реформу по российским лекалам, чтобы перераспределил властные полномочия и, возможно, превратился во второго Назарбаева.

При этом они хотели бы завести здесь несколько своих политических структур и через них попытаться удерживать ситуацию в Беларуси под своим контролем. Это их планы, — считает политик.

Основным препятствием для осуществления этих планов он называет изменение отношений к Путину и России в белорусском обществе.

— Путин не может спокойно воспринимать последствия дружбы с Лукашенко. Это означает рост антироссийских настроений. …И эта проблема самая большая на сегодняшний день для Путина и для российской политической элиты, — отметил Лебедько.

Он назвал условия, при которых российский ставленник может победить на следующих выборах в Беларуси.

— Принуждение Лукашенко к переговорам и свободные честные выборы — вот задача сторонников Тихановской. Они уверены, что при условии честных выборов они не проиграют ставленнику Москвы.

Победить может только человек с очень широкой реальной поддержкой внутри Беларуси. Допустит ли режим Лукашенко и Москва честные выборы, зависит от переговорного процесса. У самого Лукашенко нет вообще никаких шансов выиграть эти выборы. А России надо очень быстро вкладываться в какого-то человека, у которого есть позитивная кредитная история.

Он должен быть участником последних событий, причем на стороне людей, и с таким человеком, думаю, у России могут быть проблемы. За короткое время найти такого достаточно сложно, если только мы не все знаем, и у Кремля есть или были какие-то договоренности с участниками последней президентской компании.

Тем не менее, у нас есть «тяжеловесы», у которых в случае участия в выборах очень высокие шансы на победу, — сказал Лебедько.