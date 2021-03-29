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Супруга Игоря Лосика надеется, что письмо из Госдепа США дойдет до адресата: "слова перетекут в действие"

29.03.2021 19:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американские конгрессмены отправили письмо Игорю Лосику

Супруга Игоря Лосика надеется, что письмо из Госдепа США дойдет до адресата: "слова перетекут в действие"
Его супруга надеется, что оно дойдет до адресата, а написанные в нем слова перетекут в действия.
Семь конгрессменов США, в том числе инициатор Закона о демократии в Беларуси Кристофер Смит, направили письмо в Жодинскую тюрьму политзаключенному Игорю Лосику, который находится там уже около девяти месяцев.

«Я считаю, что это, безусловно, хорошо в любом случае, потому что, в принципе, за все эти девять месяцев мы добились того, что Игорем заинтересовались непосредственно в Соединенных штатах Америки, и я очень надеюсь, что это будут не только слова, а более решительные действия для того, чтобы поскорее освободить моего супруга из-под стражи, снять с него все эти обвинения», –  прокомментировала «БГ» новость о письме американских конгрессменов супруга Игоря Дарья Лосик.
Она рассказала, что за все девять месяцев заключения муж сообщил ей лишь об одном письме из-за границы:

«К сожалению, если говорить о письмах из-за границы, то они просто безбожно долго идут. Игорь, единственное, рассказывал про письмо из Бразилии, но шло оно к нему три месяца. Кроме этого письма, не могу похвастаться. Но здесь письмо из самого Госдэпа… Это хорошо, это замечательно!»
Дарья выразила надежду, что Игорь получит письмо от американских конгрессменов и заявила, что приложит к этому максимум усилий.

Приводим письмо конгрессменов полностью:

«Уважаемый Игорь,

Спасибо за вашу службу и преданность свободе прессы, которые проявились в вашей чрезвычайно важной работе на «Радио Свобода». Мы глубоко обеспокоены вашим несправедливым задержанием белорусскими силами безопасности и хотим, чтобы вы знали, что мы за ваше немедленное освобождение.

Как вам хорошо известно, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года белорусский народ объявил о мирных протестах и массовой мобилизации – как и все свободолюбивые люди, он просто хочет решить свое будущее, свободное от государственного гнета и враждебного иностранного вмешательства. К сожалению, Александр Лукашенко и другие члены режима жестоко подавили эти мирные протесты путем произвольных арестов, блокирования информации, преследований гражданского общества, а также широкомасштабных пыток и жестокого обращения с белорусами.

В ответ мы приложили усилия, чтобы как можно скорее принять Закон о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси, что наглядно демонстрирует, что Конгресс США на стороне белорусского народа. Этот закон усиливает помощь США и расширяет санкционные полномочия для привлечения к ответственности виновных и нарушителей прав человека.

Мы присоединяемся к международному сообществу и решительно осуждаем несправедливое и незаконное задержание вас белорусскими властями. Ваша работа по предоставлению белорусам своевременной и объективной информации заслуживает похвалы и является примером высочайшей преданности правде и верности журналистским принципам даже перед лицом суровых репрессий. Мы признаем и ценим вашу жертву, если вы, даже рискуя своим здоровьем, подверглись несправедливости, включая вашу шестинедельную голодовку.

Знайте, что мы стоим плечом к плечу с вами, вашей семьей, в том числе с женой Дарьей и дочерью, и со всеми другими белорусами, чье мужество и способность вести за собой вдохновляют свободолюбивых людей во всем мире. Мы готовы привлечь к ответственности виновных в вашем незаконном задержании с помощью целенаправленных санкций, работая вместе с нашими друзьями и союзниками в Европейском Союзе. Пожалуйста, будьте сильны и заботьтесь о своем здоровье ради семьи и ради своей страны. Благодаря вашей инициативе и служению мы с оптимизмом смотрим на образ свободной и мирной Европы, а также на светлое будущее белорусского народа. Живет Беларусь!

С уважением,
конгрессмены
Марси Кэптер
Уильям Китинг
Дэвид Сисилин
Том Малиновски
Брайан Фицпатрик
Кристофер Смит
Джеймс Макговерн»

Напомним, Игорь Лосик был задержан 25 июня после обыска в своей квартире в Барановичах. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти»). 25 декабря истекал максимальный срок его содержания под стражей. Но стало известно об очередном обвинении по части 2 статьи 293 УК РБ («Приготовление к участию в массовых беспорядках»). В знак протеста против обвинений Игорь Лосик несколько раз объявлял голодовку.

Если вы захотите написать Игорю Лосику, вот его нынешний адрес: ИУ «Тюрьма №8», ул. Советская, 22А, г. Жодино, Минская область, 222163.
 
Теги: Новости
 
 
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