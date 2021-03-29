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С 30 марта снова дорожает автомобильное топливо

29.03.2021 19:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 30 марта в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщает сайт «Белнефтехима».

С 30 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 78 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 88 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 10 копеек, ДТ — 1 рубль 88 копеек.
 
 
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С 30 марта в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщает сайт «Белнефтехима».
 
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