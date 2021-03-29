Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Лимитированная партия "кроссовок Сатаны" (Satan Shoes) американского рэпера Lil Nas X была распродана в интернете менее чем за минуту, сообщил телеканал Fox2.

Музыкант выпустил ограниченную партию дизайнерской спортивной обуви, состоящую из 666 экземпляров. Цена каждой отдельно пронумерованной пары составляла 1018 долларов.

JUST IN: All 666 of Lil Nas X’s limited edition Satan shoes sold out in under a minute pic.twitter.com/PJv00vjaR5 — XXL Magazine (@XXL) March 29, 2021

Lil Nas X заявил, что при изготовлении каждой пары кроссовок было использовано 66 кубических сантиметров красной краски и капля человеческой крови. Из дополнительных "опций" на обуви есть подвеска в виде пентаграммы и отсылка к десятой главе евангелия от Луки.

Канал отмечает, что это классические кроссовки Nike Air Max 1997-го года выпуска, однако в компании уже заявили, что не имеют никакого отношения к изготовлению и продаже "дьявольских кроссовок".

При этом, как известно, сейчас мастера могут приобретать лицензии на Air Max и изготавливать их самостоятельно по индивидуальному заказу.

Многие американские исполнители уже осудили выпуск Lil Nas X такой обуви и призвали христиан США выступить против подобных поступков музыканта.