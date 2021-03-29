Власти Литвы обещают сокращение очередей на границе с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Таможенный департамент Литвы прогнозирует сокращение очередей грузовиков на границе с Беларусью к среде 31 марта, сообщает LRT .

По словам представителя Службы охраны госграницы Литвы Рокаса Пукинскаса, с 27 марта восстановлена работа главного сервера ведомства.

"Ситуация динамичная и постоянно меняется, в одних местах очереди растут, в других – сокращаются. Это зависит от того, как проводятся таможенные проверки", – сказал Пукинскас.

По данным Госпогранкомитета Беларуси на вечер 29 марта, на границе с Литвой стоят в очереди более 1800 грузовых авто.

В "Котловке" - свыше 650 фур, в "Каменном Логе" – более 510, в "Беняконях" – свыше 410, в "Привалке" – более 250.

Утром 29 марта в очередях в сторону литовской границы стояли почти 2 тысячи большегрузов.

Что говорят о ситуации литовские перевозчики

Очереди на белорусско-литовской границе сокращаются, заявил LRT президент ассоциации Linava Ромас Остинскас.

По словам руководителя ассоциации перевозчиков, важно, что очередь сокращается, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось.

"Самое главное, что пропускная способность грузовиков на границе увеличивается, а документы продолжают обрабатываться как в электронном, так и в ручном режиме", – отметил Остинскас.

Причина очередей на белорусско-литовской границе

25 марта Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил о напряженной ситуации на белорусско-литовском участке границы. Там заявили, что литовская сторона оформляет документы в ручном режиме, поскольку произошел сбой в работе программных продуктов. По этой причине и белорусские таможенники не могут нормально и вовремя проводить оформление грузов.

В таможенном комитете отметили, что ситуация на белорусско-литовской границе сказывается на всех участниках процесса. Поскольку теряют и время, и деньги как белорусские, так и литовские перевозчики, а также получатели грузов.

Помимо этого, Литва начала ремонт пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог"), из-за чего пропускная способность там резко сократилась вдвое. Соответственно, сокращено и количество полос для передвижения транспорта. Завершение ремонтных работ в пункте пропуска планируется во втором квартале 2023 года.

Хронические очереди

В Госпогранкомитете Беларуси, в свою очередь, заявили, что проблемы с заторами на белорусско-литовском участке границы существуют давно еще до сбоев в системах и ремонта пунктов пропуска. Как отмечали в ведомстве, литовская сторона постоянно не выполняет нормы пропускной способности, игнорирует договоренности с белорусскими коллегами.

По данным ГПК, половина из всех внештатных ситуаций на границе Беларуси и ЕС, которые связаны с оформлением транспорта, вызваны именно работой пунктов пропуска Литвы.