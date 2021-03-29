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Минобороны: Проводится проверка по факту смерти офицера Гомельского гарнизона
Источник материала: ОНТ
Министерство обороны
Обстоятельства гибели офицера выясняются комиссией Министерства обороны и Следственным комитетом.
ФОТО: БЕЛТА
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Министерство обороны сообщило о начале проведения проверки по факту смерти офицера, который проходил службу в одной из воинских частей Гомельского гарнизона. ...
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