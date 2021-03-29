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Как предотвратить скатывания на одежде? Простые способы

29.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как предотвратить скатывания на одежде? Простые способы

Со временем многие наряды теряют былую привлекательность из-за катышков. Однако это не повод обновлять гардероб. Есть простые, но эффективные способы предотвращения скатываний, пишет издание The Sun.

Один из самых популярных способов борьбы с катышками – бритвенный станок. Но в данном случае есть риск повредить ткань лезвием. Поэтому лучше прибегнуть к более безопасным приемам. 

Во-первых, стоит использовать режим деликатной стирки. Во-вторых, необходимо стирать и хранить вещи из разных материалов отдельно друг от друга. В-третьих, нужно тщательно выбирать средства для стирки. Некоторую одежду лучше и вовсе стирать руками. Это относится к вещам, сшитым из деликатных тканей. И в-четвертых, следует постоянно чистить одежду валиком для ворса либо специальной щеткой для одежды.

ФОТО: pixabay

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Со временем многие наряды теряют былую привлекательность из-за катышков. Однако это не повод обновлять гардероб. Есть простые, но эффективные способы...
 
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