Как предотвратить скатывания на одежде? Простые способы

Источник материала: ОНТ

Со временем многие наряды теряют былую привлекательность из-за катышков. Однако это не повод обновлять гардероб. Есть простые, но эффективные способы предотвращения скатываний, пишет издание The Sun.

Один из самых популярных способов борьбы с катышками – бритвенный станок. Но в данном случае есть риск повредить ткань лезвием. Поэтому лучше прибегнуть к более безопасным приемам.

Во-первых, стоит использовать режим деликатной стирки. Во-вторых, необходимо стирать и хранить вещи из разных материалов отдельно друг от друга. В-третьих, нужно тщательно выбирать средства для стирки. Некоторую одежду лучше и вовсе стирать руками. Это относится к вещам, сшитым из деликатных тканей. И в-четвертых, следует постоянно чистить одежду валиком для ворса либо специальной щеткой для одежды.

ФОТО: pixabay

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